Sangli Crime : आठ महिन्यांचा घोटाळा उघड: सांगलीतील ५७ महिलांचे सहा लाखांहून अधिक रुपये लंपास

Sangli Finance Scam Exposes : सांगलीतील सुभाषनगरात आठ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वित्तीय घोटाळ्यात ५७ महिलांकडून जमा झालेली ६.६२ लाखांची रक्कम कंपनीत न भरता आरोपींनी स्वतःकडे ठेवल्याचे उघड झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : एका फायनान्स कंपनीत प्रत्येक आठवड्याला भरण्याकरिता ५७ महिलांनी दिलेले ६ लाख ६२ हजार ५५० रुपये कंपनीत न भरता स्वत:कडेच ठेवणाऱ्या चौघांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

