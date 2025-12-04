Sangli Crime : आठ महिन्यांचा घोटाळा उघड: सांगलीतील ५७ महिलांचे सहा लाखांहून अधिक रुपये लंपास

सांगली : एका फायनान्स कंपनीत प्रत्येक आठवड्याला भरण्याकरिता ५७ महिलांनी दिलेले ६ लाख ६२ हजार ५५० रुपये कंपनीत न भरता स्वत:कडेच ठेवणाऱ्या चौघांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे..हा प्रकार १ जुलै २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत सांगलीतील आकाशवाणी केंद्रानजीक असणाऱ्या सुभाषनगर येथे घडला. याप्रकरणी भारत फायनान्शियल इन्कल्युजन लिमिटेडचे शाखा व्यवस्थापक हर्षद अजित सुतार (संपत चौक, माधवनगर, सांगली) यांनी सांगली शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..Sangli Crime : पेडमधील हृदयद्रावक घटना: दोन गाभण, तीन व्यालेल्या मेंढ्यांचा मृत्यू; मेंढपाळांची पडली मोठी हानी.घटनेची माहिती अशी, की फिर्यादी हर्षद सुतार हे भारत लिमिटेड कंपनीत शाखा व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत. कंपनीचे कार्यालय सुभाषनगर येथील माऊली बिल्डिंग येथे आहे. या कंपनीत संशयित मोनेश शांबकर बडीगर, मायाकल बाळू माने (शहापूर, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर), रवींद्र विठ्ठल पोवार (कुची, जि. सांगली) .आणि सुयोग सुरेश पाटील (हेळगाव, ता. कऱ्हाड, जि. सातारा) हे कामास आहेत. त्यांच्याकडे कंपनीत गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांकडून आठवड्याला हप्ता जमा करण्याचे काम होते. चौघाही संशयितांनी संगनमत करून आठ महिने ५७ महिलांकडून आठवड्याला कंपनीत जमा करण्यासाठी पैसे घेतले. .Vote Count Discrepancy Sangli : आष्टा नगरपालिका निवडणुकीत मतांच्या आकडेवारीत तफावत, जयंत पाटलांची एन्ट्री होताच काय घडलं; राड्याचा इशारा.मात्र ते कंपनी कार्यालयात जमा न करता स्वत:कडेच ठेवले. ही रक्कम ६ लाख ६२ हजार ५५० रुपये इतकी आहे. ही बाब लक्षात आल्यावर चौघाही संशयितांविरोधात फिर्याद दिल्यावर पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.