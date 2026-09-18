पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Ganpati Sansthan : सांगली संस्थानचा वाद चव्हाट्यावर! 'युवराज आदित्यराजे हेच कायदेशीर वारस,'; विजयसिंहराजेंची स्पष्टोक्ती, भाग्यश्री यांनी गुरुजींची माफी मागावी

Sangli Ganpati Sansthan News : सांगली गणपती पंचायतन संस्थानच्या वारसाहक्काबाबत विजयसिंहराजे पटवर्धन यांनी स्पष्टीकरण दिले. कायदा, गॅझेट, रूढी आणि परंपरांनुसार युवराज आदित्यराजे हे संस्थानचे वारस असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Who is Yuvraj Adityaraje Patwardhan?

Who is Yuvraj Adityaraje Patwardhan?

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सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : गणपती पंचायतन संस्थान ॲक्ट व गॅझेट १९४० च्या कलम ५ नुसार, पूर्वजांनी निश्चित केलेले नियम व अटी तसेच पटवर्धन घराणे आणि सांगली संस्थानच्या पूर्वापार रूढी, परंपरा व चालीरीती आजही महत्त्वाच्या (Sangli Ganpati Panchayatan Sansthan) आहेत. संस्थानच्या वारसाहक्काबाबतही तरतुदींनुसार प्रक्रिया करून युवराज आदित्यराजे यांना कायदेशीररीत्या दत्तक घेण्यात आले आहे. त्यामुळे संस्थानचे वारस युवराज आदित्यराजेच असल्याचे स्पष्टीकरण विजयसिंहराजे पटवर्धन यांनी केले आहे.

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