Sangli Ganpati Sansthan : सांगली संस्थानचा वाद चव्हाट्यावर! 'युवराज आदित्यराजे हेच कायदेशीर वारस,'; विजयसिंहराजेंची स्पष्टोक्ती, भाग्यश्री यांनी गुरुजींची माफी मागावी

सांगली : गणपती पंचायतन संस्थान ॲक्ट व गॅझेट १९४० च्या कलम ५ नुसार, पूर्वजांनी निश्चित केलेले नियम व अटी तसेच पटवर्धन घराणे आणि सांगली संस्थानच्या पूर्वापार रूढी, परंपरा व चालीरीती आजही महत्त्वाच्या (Sangli Ganpati Panchayatan Sansthan) आहेत. संस्थानच्या वारसाहक्काबाबतही तरतुदींनुसार प्रक्रिया करून युवराज आदित्यराजे यांना कायदेशीररीत्या दत्तक घेण्यात आले आहे. त्यामुळे संस्थानचे वारस युवराज आदित्यराजेच असल्याचे स्पष्टीकरण विजयसिंहराजे पटवर्धन यांनी केले आहे..श्री गणपती पंचायतन संस्थानच्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर उत्सवमूर्तीच्या आरतीवरून गणेश चतुर्थीच्या पहिल्या दिवशी वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर पटवर्धन यांनी संस्थानच्या कायदा व गॅझेटमधील कलमानुसार संस्थानच्या रूढी-परंपरा चालीरीती आजही कायम आहेत, असे स्पष्ट केले..भाग्यश्रीने आरती केली अन् विजयसिंहराजे संतापले? ‘अधिकार नाही’ म्हणत लेकीला सुनावलं, अभिनेत्री स्पष्टीकरण देत म्हणाली...'म्हणून मी आरती...'.त्यांनी सांगितले, की संस्थानचे प्रमुख एकमेव व्यवस्थापकीय विश्वस्त (सोल मॅनेजिंग ट्रस्टी) असून संस्थानच्या धार्मिक व प्रशासकीय जबाबदाऱ्या त्याच्याकडे असतात. पूर्वजांकडून चालत आलेल्या संस्थानच्या पूजा-अर्चा, रूढी व परंपरा युवराज आदित्यराजे समजून घेत शिकत असून तेही सर्व परंपरा पुढेही अविरतपणे सुरू ठेवतील..Pune Ganeshotsav Traffic : पुण्यात गणेशोत्सवानिमित्त वाहतुकीत मोठा बदल; 18 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान 'हे' प्रमुख रस्ते राहणार बंद, जाणून घ्या महत्त्वाचे पर्यायी मार्ग.उत्सवमूर्तीची पूजा व आरती एक दिवस आधीच केली असताना दुसऱ्या दिवशी का केली, भाग्यश्री यांना तो अधिकार कोणी दिला? संस्थानच्या रूढी-परंपरांनुसार अशा प्रकारची कृती योग्य नाही. दरम्यान, प्रकृतीबाबत चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा दावा विजयसिंहराजे पटवर्धन यांनी केला..भाग्यश्री यांनी गुरुजींची माफी मागावीसंस्थानचे वरिष्ठ गुरुजी यांच्याशी झालेल्या कथित गैरवर्तनाबाबत विजयसिंहराजेंनी नाराजी व्यक्त केली. संस्थानमध्ये गुरुजींना आदराचे स्थान असून, पूजा-अर्चेनंतर त्यांचा सन्मान करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे संबंधित घटनेबाबत गुरुजींची भाग्यश्री यांनी माफी मागितली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.