Sangli Grape Export : दहा हजार टन द्राक्ष गेली सातासमुद्रापार; सांगलीतून बावीस देशांत द्राक्षाची निर्यात, आखाती युद्धामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत घट

सांगली : जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही जिद्दीने द्राक्षाचे उत्पादन घेऊन ती सातासामुद्रापार निर्यातही (Sangli grape export 2026 latest news) केली. जिल्ह्यातून आखाती देशांसह युरोपातील २२ देशांत तब्बल ७४६ कंटेनरमधून १० हजार १३५ टन द्राक्षांची निर्यात केली आहे. आखाती युद्धाचा परिणाम झाल्याने गतवर्षीच्या तुलनेत हा आकडा कमी आहे..जिल्ह्यातून यंदाच्या हंगामात ८ हजार ३५६ शेतकऱ्यांनी द्राक्ष निर्यात करण्यासाठी ४ हजार ४३५ हेक्टर द्राक्ष बागांची नोंदणी केली होती. मात्र गतवर्षी द्राक्ष पिकावर नैसर्गिक संकटाची मालिका सुरू होती. त्याचा परिणाम द्राक्ष निर्यातीच्या नोंदणीवर झाला. त्यामुळे नोंदणीत घट झाली. परंतु शेतकऱ्यांनी मोठ्या जिद्दीने काटेकोर व्यवस्थापन करत द्राक्ष बागा साधल्या..नैसर्गिक संकटांच्या आपत्तीमुळे अपेक्षित उत्पादन त्यांच्या हाती आले नाही. असे असले तरी त्यांनी अशा परिस्थितीतही द्राक्ष निर्यातीस पुढाकार घेतल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातून सर्वाधिक निर्यात आखाती देशांत होते. परंतु मध्य-पूर्वेतील युद्धाच्या परिस्थितीचा फटका यंदा निर्यातीला बसल्याने निर्यात संथगतीने सुरू होती. युरोपनियन देशात द्राक्ष निर्यातीला गती होती..यंदाचा हंगामात एकंदर निर्यातीची गती फारशी नसल्याचे चित्र होते. अशा परिस्थितीतही जिल्ह्यातून १० हजार १३५ टनापर्यंत द्राक्षाची निर्यात झाली आहे. गतवर्षीच्या हंगामात युरोपियन व आखाती देशांत १७ हजार ८९७ टन निर्यात झाली होती. त्याच्या तुलनेत कमी निर्यात झाली आहे...या देशांत निर्यातयंदाचा निर्यातीचा हंगाम आटोपला आहे. जिल्ह्यातून कुवेत, ओमन, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या पाच देशांत १६४ कंटनेर म्हणजे २४७०.४२ टन द्राक्ष निर्यात झाली आहेत. युरोपियन देशातील नेदरलँड्स या देशात सर्वाधिक म्हणजे ३२७ कंटेनरमधून ४३६९.४६ टन द्राक्ष पोहोचली..द्राक्ष निर्यातीचा आढावा (यंदाचा हंगाम)आखाती देश निर्यात : १६४ कंटेनर (२,४७०.४२ टन)युरोपियन/इतर देश : ५८२ कंटेनर (७,६६५.१४ टन)सर्वाधिक निर्यात : नेदरलँड्स (४,३६९.४६ टन)नोंदणीकृत शेतकरी : ८,३५६द्राक्ष बाग क्षेत्र : ४,४३५ हेक्टरगतवर्षी निर्यात : १७,८९७ टन.