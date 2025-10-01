Sangli News:'सांगली जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे द्राक्षपिकाचे निकष बदला, तातडीने पंचनामे करा'; बागायतदार संघाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

सांगली : जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे अन्य पिकांचे पंचनामे सुरू आहेत; मात्र द्राक्षपिकावर फळ असल्याशिवाय पंचनामे करता येणार नाहीत, असा शासकीय नियम आहे. ‘सध्याची परिस्थिती पाहता द्राक्षपिकाचे निकष बदलून तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी,’ अशी मागणी द्राक्ष बागायतदार संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांना राज्य बागायतदार संघातर्फे मागण्यांचे निवेदन दिले. उपाध्यक्ष मारुती चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय पाटील, सचिव तुकाराम माळी आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे, ‘जिल्ह्यात चार वर्षे अतिवृष्टी होत आहे. संपूर्ण शेती, शेतकरी अडचणीत आहेत. यावर्षी मेमध्ये गारपीट होऊन तासगाव, मिरज, जत, खानापूर, पलूस व वाळवा तालुक्यात अतिवृष्टी झाली. द्राक्षपिकात एप्रिलला छाटणी, खरड छाटणीपासून ४० ते ६० दिवसांमध्ये काडीवरील डोळ्यांत सुप्तावस्थेत सूक्ष्म घडनिर्मिती होत असते..कडक उन्हाची आवश्यक असते. याच काळात जिल्ह्यात मेपासून सतत सुरू असलेला पाऊस, तसेच ऑगस्ट- सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे द्राक्षबागांचे नुकसान झाले आहे. खरड छाटणीनंतर काडीवरील डोळ्यांत सूक्ष्म घडनिर्मितीसाठी आवश्यक असणारा सूर्यप्रकाश न मिळाल्यामुळे तसेच बागेत सतत पाणी साचून राहिल्यामुळे द्राक्षबागांच्या मुळ्या कुजून गेल्या. मुळ्या निष्क्रिय झाल्यामुळे सूक्ष्म घडनिर्मितीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे द्राक्षबागांचे नुकसान होणार आहे..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं... सप्टेंबरअखेर प्रतिवर्षी ५० टक्के द्राक्षक्षेत्रावर फळ छाटणी होते. जिल्ह्यात आजअखेर ९० टक्के द्राक्षबागांची फळछाटणी झालेली नाही. यंदा अन्य पिकांचे नुकसान नजरेने दिसते, मात्र द्राक्षपिकाचे नुकसान दिसत नाही. अन्य पिकांचे पंचनामे सुरू आहेत; परंतु द्राक्ष पिकावर फळ असल्याशिवाय पंचनामे करता येणार नाहीत, असा नियम असल्याचे सांगितले जाते. सद्यःस्थिती पाहता फळधारणेस अडचणी येऊ शकतात. सर्व पिकांसाठी सरसकट नुकसानभरपाईमध्ये सांगली जिल्ह्याचा समावेश राज्य शासनाने करावा, अशी मागणी द्राक्ष बागायतदार संघाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.