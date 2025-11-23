पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Gunfire On Friend : दुचाकीवरून जाताना सहकारी मित्रानेच पाठीमागून खट् खट् खट्...गोळ्या झाडल्या, पुढं काय घडलं...; पुणे-बंगळूर हायवेवर थरार

Sangli Friend gun shot Shot : कुरळप पोलिसांत रात्री उशिरा या घटनेची नोंद करण्यात आली असून, संशयित शिवाजी जाधव-आलुगडे (वय ७०) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Sangli Gunfire On Friend

दुचाकीस्वारावर बसलेल्या सहकारी मित्रानेच पाठीमागून गोळ्या झाडल्याची घटना पुणे-बंगळूर आशियाई महामार्गावर येडेनिपाणी फाटा येथे घडली.

Sangli Crime News : दुचाकीस्वारावर बसलेल्या सहकारी मित्रानेच पाठीमागून गोळ्या झाडल्याची घटना पुणे-बंगळूर आशियाई महामार्गावर येडेनिपाणी फाटा येथे घडली. यात दुचाकी चालक अर्जुन शंकर थोरात (वय ५३) हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्या शरीरात तीन गोळ्या लागल्या, तर दोन गोळ्या घासून गेल्या अशी घटनास्थळी चर्चा आहे. भर दुपारी गजबजलेल्या परिसरात हा थरार घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले.

