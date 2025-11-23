Sangli Gunfire On Friend : दुचाकीवरून जाताना सहकारी मित्रानेच पाठीमागून खट् खट् खट्...गोळ्या झाडल्या, पुढं काय घडलं...; पुणे-बंगळूर हायवेवर थरार

Sangli Crime News : दुचाकीस्वारावर बसलेल्या सहकारी मित्रानेच पाठीमागून गोळ्या झाडल्याची घटना पुणे-बंगळूर आशियाई महामार्गावर येडेनिपाणी फाटा येथे घडली. यात दुचाकी चालक अर्जुन शंकर थोरात (वय ५३) हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्या शरीरात तीन गोळ्या लागल्या, तर दोन गोळ्या घासून गेल्या अशी घटनास्थळी चर्चा आहे. भर दुपारी गजबजलेल्या परिसरात हा थरार घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले..कुरळप पोलिसांत रात्री उशिरा या घटनेची नोंद करण्यात आली असून, संशयित शिवाजी जाधव-आलुगडे (वय ७०) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आज दुपारी एकच्या सुमारास येडेनिपाणी फाटा येथील एका हॉटेलजवळ ही घटना घडली. कुरळप पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. जखमी थोरात यांचा पोलिसांनी जबाब घेतला..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, येडेनिपाणी गावातून अर्जुन थोरात हे दुचाकीवरून येडेनिपाणी फाट्याकडे येत होते. त्यांच्या गाडीवर पाठीमागे त्यांच्याच परिचयातील शिवाजी जाधव-आलुगडे बसला होता. फाट्यावर पोहोचल्यावर शिवाजी जाधव याने पिस्तूल काढून थोरात यांच्या पाठीत गोळी झाडली. त्यात ते खाली कोसळले. त्यानंतर जाधव याने समोरूनही गोळ्या झाडल्या. त्यापैकी एक गोळी त्यांच्या पोटात घुसली, तर अन्य दोन गोळ्या त्यांना घासून गेल्या. हल्ला केल्यानंतर शिवाजी जाधव तेथून निघून गेला. अर्जुन थोरात जखमी अवस्थेत काही काळ रस्त्यावर पडले होते..त्यांच्या मुलाने त्यांना ईश्वरपूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर कुरळप पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विक्रम पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. कुरळप, आष्टा व ईश्वरपूर पोलिसांच्या पथकाने बंदोबस्त ठेवला व संशयित शिवाजी जाधव याचा पोलिसांचा शोध सुरू केला. त्याला रात्री उशिरा ताब्यात घेण्यात आले. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या जाधव याच्यावर मागील दशकात काही गुन्हे दाखल होते. हा गोळीबार कोणत्या कारणातून केला याचाही पोलिस शोध घेत आहेत..Sangli crime News: गोपनीय माहितीनंतर जत पोलिसांचा सापळा सहा देशी पिस्तूल, काडतुसे व दुचाकीसह ३.४६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.दरम्यान, जखमी अर्जुन थोरात यांच्या पोटात दोन गोळ्या घुसल्या. त्यातील एक आरपार गेली तर दुसरी गोळी फुफ्फुसात अडकली. ती काढण्यासाठी डॉक्टरांचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. ईश्वरपूर येथून त्यांना कोल्हापूर येथील खासगी रुग्णालयात रात्री उशिरा दाखल केले आहे. थोरात यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले..संशयितास घेतले ताब्यातदुचाकी चालवणाऱ्या अर्जुन थोरात या सहकारी मित्रावर पाठीमागे बसून गोळ्या झाडणारा संशयित आरोपी शिवाजी जाधव-आलुगडे यास कुरळप पोलिसांनी रात्री उशिरा ताब्यात घेतले. आर्थिक की अन्य कारणातून हल्ला केला याचा तपास सुरू असून, ते लवकरच स्पष्ट होईल, असे पोलिस अधिकारी विक्रम पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.