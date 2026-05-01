AIDS Report : सांगलीत संतापजनक प्रकार! मोतिबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी महिला गेली अन् एड्सचा पॉझिटिव्ह रिपोर्ट मिळाला; चुकीचा अहवाल दिल्याने डॉक्टरवर गुन्हा

सांगली : मोतिबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी आलेल्या एका महिलेला टेके आय क्लिनिकच्या लॅबमध्ये एड्स असल्याचा चुकीचा अहवाल दिल्याची घटना उघडकीस आली. पीडित महिला कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील (Re-test Reveals Negative HIV Result) आहे. .याप्रकरणी सांगलीतील नेत्रतज्ज्ञ डॉ. रमाकांत टेके यांच्यासह प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ तंजना मोमीन यांच्यावर विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला. पालिकेचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. सुचेता पवार यांनी फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, टेके आय क्लिनिकतर्फे नेत्र तपासणी शिबिरात भुदरगड तालुक्यातील वृद्धा आली होती. त्या वेळी त्यांना मोतिबिंदू असल्याचे समोर आले. शस्त्रक्रियेपूर्वी एचआयव्ही व हिपॅटायटिस बीची तपासणी क्लिनिकच्या प्रयोगशाळेत केली. त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला..रुग्णाच्या नातेवाइकांनी १९ फेब्रुवारीला पुन्हा तपासणी केली असता एचआयव्ही अहवाल निगेटिव्ह आला. यानंतर नातेवाइकांनी क्लिनिकविरोधात जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे तक्रार केली. मनपा वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी सुचेता पवार यांनी फिर्याद दिली आहे..संबंधित वृद्धा शिबिरातून आल्या होत्या. त्यांची स्क्रिनिंग टेस्ट करण्यात आली होती. या तपासणीत पाच ते दहा टक्के दोष अहवालात असू शकतात. या अहवालानंतर आम्ही संबंधित महिलेस आणि त्यांच्या कुटुंबीयास माहिती दिली होती. पुढील तपासणी करण्याचा सल्लाही दिला होता.-डॉ. रमाकांत टेके, नेत्रतज्ज्ञ, सांगली.