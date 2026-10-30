Sangli District Bank Election : उमदीत पवार बंधूंवर अपहरणाचा गुन्हा; पवार-पडळकर समर्थकांत वादावादी, सांगलीच्या राजकारणात खळबळ

जत (जि. सांगली) : सोनाली येथील श्रीशैल कळी या मतदाराचे अपहरण केल्याप्रकरणी जिल्हा बँक निवडणुकीचे उमेदवार विनोद पवार व जिल्हा परिषद सदस्य सुनील पवार यांच्यासह चार जणांवर गुन्हा दाखल झाला (Jat Political News Today) होता. या पार्श्वभूमीवर उमदी पोलिस ठाण्यात भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य रमेश देवर्षी व काँग्रेसचे कार्यकर्ते वाहब मुल्ला यांच्यात वादावादी झाली..मिळालेली अधिक माहिती अशी की, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या जत तालुक्यातील ‘अ’ गटातून काँग्रेस आघाडीतर्फे विनोद पवार हे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यांच्याविरोधात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर निवडणूक लढवत आहेत. आगामी १ नोव्हेंबर रोजी या जागेसाठी मतदान होणार असून, दोन्ही गटांकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे..दरम्यान, २३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास सोनलगी येथील श्रीशैल कळी हा आपल्या घरी असताना एका पांढऱ्या रंगाच्या चारचाकी गाडीतून आलेल्या सुनील पवार, विनोद पवार आणि इतर दोघांनी त्याला विनोद पवार यांच्याच बाजूने मतदान करण्याचा आग्रह धरला, असा आरोप करण्यात आला होता. त्याला विरोध दर्शविल्याने श्रीशैलला लोखंडी रॉडने मारहाण करून, जीवे मारण्याची धमकी देत पांढऱ्या मोटारीत बळजबरीने कोंबून उमदीच्या दिशेने पळवून नेल्याची तक्रार त्याची आई पद्माक्का संगप्पा कळी (वय ५७) यांनी बुधवारी (ता. २८) सायंकाळी उमदी पोलिस ठाण्यात दिली होती..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदी चुयेकर, समांतर सभेत मोठी घोषणा; सतेज पाटलांचा मास्टरस्ट्रोक, आता महायुतीच्या भूमिकेकडे लक्ष.यावरून पोलिस उपनिरीक्षक दिनेश धसाडे यांनी पवार बंधूंसह चौघांवर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही गटांतील समर्थक पोलिस ठाण्यात दाखल झाले व त्यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. या आरोप-प्रत्यारोपांनंतर आणि अपहरणाचा हायव्होल्टेज ड्रामा समोर आल्यानंतर गुरुवारी (ता. २९) दिवसभर उमदी पोलिस ठाण्याच्या परिसरात दोन्ही गटांतील कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली व अक्षरशः यात्रेचे स्वरूप आले. पोलिसांचा कडक बंदोबस्त असल्यामुळे दिवसभर दोन्ही गटांमध्ये तणावपूर्ण शांतता पाहायला मिळाली. सध्या या प्रकरणातील सर्व बाजूंची पडताळणी सुरू असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक दिनेश धसाडे करत आहेत..दरम्यान, सुनील पवार यांनी, ‘विरोधक सत्तेचा गैरवापर करत आहेत आणि खोटे गुन्हे दाखल करून आम्हाला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचत आहेत. भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य रमेश देवर्षी यांनी सोनलगी येथे जाऊन श्रीशैल कळी यांच्या मातोश्रींचे कान भरले व फसवून ही खोटी फिर्याद नोंदवून घेतली आहे’, असा आरोप केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.