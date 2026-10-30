पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli District Bank Election : उमदीत पवार बंधूंवर अपहरणाचा गुन्हा; पवार-पडळकर समर्थकांत वादावादी, सांगलीच्या राजकारणात खळबळ

Sangli district bank election 2026 latest news : सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जत तालुक्यात मतदाराच्या अपहरणाचा आरोप झाला आहे. विनोद पवार, सुनील पवारांसह चौघांवर गुन्हा दाखल असून उमदी पोलिस ठाण्यात वादावादी झाली.
Sangli District Bank Election

Sangli District Bank Election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जत (जि. सांगली) : सोनाली येथील श्रीशैल कळी या मतदाराचे अपहरण केल्याप्रकरणी जिल्हा बँक निवडणुकीचे उमेदवार विनोद पवार व जिल्हा परिषद सदस्य सुनील पवार यांच्यासह चार जणांवर गुन्हा दाखल झाला (Jat Political News Today) होता. या पार्श्वभूमीवर उमदी पोलिस ठाण्यात भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य रमेश देवर्षी व काँग्रेसचे कार्यकर्ते वाहब मुल्ला यांच्यात वादावादी झाली.

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