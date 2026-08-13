पश्चिम महाराष्ट्र

Maharashtra Politics : 'मी त्यांच्या जवळचा नव्हे, तर माझी त्यांच्याशी..'; फडणवीसांसोबतच्या 'त्या' विमानप्रवासावर जयंत पाटलांचं मोठं वक्तव्य

Jayant Patil on Devendra Fadnavis flight controversy : "आता त्याबद्दल तुम्ही काय अर्थ काढावा हे तुमचे स्वातंत्र्य. त्यांच्याशीच नव्हे तर एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक नेत्यांशी दीर्घकाळापासूनच संबंध आहेत."
Maharashtra politics latest Jayant Patil statement

Maharashtra politics latest Jayant Patil statement

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : ‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत विमान प्रवासात राजकीय चर्चा कशी होऊ शकते? मोदींचं स्वागत हा कौटुंबिक समारंभातील भाग, याला राजकीय रंग का देता,’’ असा उलट सवाल आमदार जयंत पाटील यांनी आज केला. ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून नावे वगळल्याबाबत न्यायालयात जायचा इशाराही त्यांनी (Jayant Patil on Fadnavis Flight) दिला.

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