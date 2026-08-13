Maharashtra Politics : 'मी त्यांच्या जवळचा नव्हे, तर माझी त्यांच्याशी..'; फडणवीसांसोबतच्या 'त्या' विमानप्रवासावर जयंत पाटलांचं मोठं वक्तव्य

सांगली : ‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत विमान प्रवासात राजकीय चर्चा कशी होऊ शकते? मोदींचं स्वागत हा कौटुंबिक समारंभातील भाग, याला राजकीय रंग का देता,’’ असा उलट सवाल आमदार जयंत पाटील यांनी आज केला. ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून नावे वगळल्याबाबत न्यायालयात जायचा इशाराही त्यांनी (Jayant Patil on Fadnavis Flight) दिला..मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबतच्या सहप्रवासावर ते म्हणाले, ‘‘मी ३८ वर्षे विधानसभेत आहे. त्यातील २५ ते ३० वर्षे एकत्रितपणे काम केले आहे. मी त्यांच्या जवळचा नव्हे तर माझी त्यांच्याशी जवळची ओळख आहे. त्यामुळे त्याला राजकीय संबंध म्हणू नका..आता त्याबद्दल तुम्ही काय अर्थ काढावा हे तुमचे स्वातंत्र्य. त्यांच्याशीच नव्हे तर एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक नेत्यांशी दीर्घकाळापासूनच संबंध आहेत. तेच खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मुलींच्या दिल्लीतील विवाहाच्या स्वागत समारंभाबाबत आहे. तो कौटुंबिक कार्यक्रम होता. त्यावेळी केवळ पंतप्रधान मोदीच नव्हे, तर अमित शहा, राहुल गांधी यांच्यासह कार्यक्रमाला येणाऱ्या सर्वांचे मी स्वागत केले. याचा राजकीय अर्थ काढणे गैर आहे..Sindhudurg FDA Action : सिंधुदुर्गात 'एफडीए'ची कडक कारवाई! 82 ठिकाणी छापे, 12 दुकाने बंद अन् 22 लाखांचा गुटखा जप्त.‘राज्यातील सुमारे ९० हजार लाडक्या बहिणींचे मानधन बंद झाले आहे. वाळवा तालुक्यातील यादी तपासून नावे का वगळण्यात आली,’ याबाबत प्रशासनाला विचारले असता त्यांच्याकडे ठोस कारण मिळाले नाही. काही दिवस वाट पाहून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहोत,’’.Miraj News : नामकरणाचा श्रेयवाद पेटला! प्रशासकीय इमारतीला डॉ. आंबेडकरांचे नाव, तर सभागृहाला छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव देण्याचा ठराव मंजूर; सत्ताधारी-विरोधक भिडले.‘नामांतराने विकास होतो का?’‘जतचे ‘देवभूमी जत’ असे नामांतर केल्याने विकासाचे प्रश्न सुटतील का,’ अशी विचारणा करीत जयंत पाटील म्हणाले,‘‘ इस्लामपूरचेही नामांतर झाले. मात्र सरकारकडून निधीत काहीही फरक पडलेला नाही. तेच ‘देवभूमी जत’ बाबत म्हणता येईल. शहराच्या लोकांच्या विकासाबाबत काय फरक पडेल? मुळातच अनेक विकासकामांसाठी सरकारकडे पैसेच नाही. आमदारांनाही विकास निधीही मिळत नाही, त्यामुळे असं काही तरी करीत बसावे लागते.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.