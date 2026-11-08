Judge Tukaram Mote Death : दिवाळीच्या सुट्टीसाठी गावी आलेल्या 42 वर्षीय न्यायाधीशांचा विजेच्या धक्क्याने दुर्दैवी अंत; कवठेमहांकाळ तालुक्यातील घटनेने हळहळ

कवठेमहांकाळ (जि. सांगली) : दिवाळीच्या सुट्टीसाठी गावी आलेल्या वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीशांचा शेतात उतरलेल्या वीजप्रवाहाचा जोरदार धक्का बसून मृत्यू झाला. तुकाराम पतंग मोटे (वय ४२, रा. हरोली, ता. कवठेमहांकाळ, जि. सांगली) असे मृत न्यायाधीशांचे नाव (Sangli judge electrocution accident today) आहे. ते वसई येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. .रविवारी (ता. ८) दुपारी देशिंग येथे ही दुर्दैवी घटना घडली. या घटनेमुळे देशिंगसह हरोली परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. देशिंग येथे तुकाराम मोटे आणि आप्पासाहेब कोळेकर यांची शेजारी शेजारी ऊसशेती आहे..रविवारी दुपारी या शेतातील उसाला आग लागल्याची माहिती मिळाली. ही आग पाहण्यासाठी मोटे शेतात गेले होते. त्यावेळी शेतात तुटून पडलेल्या ११ केव्ही उच्चदाब विद्युत वाहिनीच्या संपर्कात ते आले..Samruddhi Magdum Death : लेकीच्या जन्माचा आनंद क्षणात विरला! आठ महिन्यांच्या गर्भवतीचा प्रसूतीवेळी अतिरक्तस्रावामुळे दुर्दैवी मृत्यू, मगदूम कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर.उच्चदाब विद्युत वाहिनीचा स्पर्श झाल्याने त्यांना विजेचा तीव्र धक्का बसला. यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान, या आगीत सुमारे दोन हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील ऊस जळून खाक झाला आहे. एकीकडे उसाला लागलेल्या आगीमुळे मोठे नुकसान झाले असताना दुसरीकडे न्यायाधीशांच्या दुर्दैवी मृत्यूने परिसरावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.