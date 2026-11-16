पश्चिम महाराष्ट्र

Woman and Child Death : ऊसतोड मजुरांवर काळाचा घाला! 70 फूट खोल विहिरीत बुडून 25 वर्षीय आई आणि 2 वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू; सांगलीतील घटना

Kavthemahankal well accident latest news : सांगली जिल्ह्यातील देशिंग येथे ऊसतोडीसाठी आलेल्या २५ वर्षीय प्रीती राठोड आणि तिचा दोन वर्षांचा मुलगा श्रेहन याचा विहिरीत बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Sangli Special Rescue Force rescue operation

Sangli Special Rescue Force rescue operation

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कवठेमहांकाळ : ऊसतोडीसाठी आलेली एक महिला मजूर आणि तिच्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्या बालकाचा विहिरीत बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची दुर्घटना उघडकीस आली. देशिंग (ता. कवठेमहांकाळ) येथील देसाई वस्ती परिसरात ही दुर्घटना घडली. स्पेशल रेस्क्यू फोर्सच्या धाडसी व कौशल्यपूर्ण कार्यामुळे आव्हानात्मक परिस्थितीतही काही मिनिटांत महिला व तिच्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्या बालकाचा मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढण्यात (Sangli woman and two year old child drowned) आला.

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