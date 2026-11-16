Woman and Child Death : ऊसतोड मजुरांवर काळाचा घाला! 70 फूट खोल विहिरीत बुडून 25 वर्षीय आई आणि 2 वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू; सांगलीतील घटना

कवठेमहांकाळ : ऊसतोडीसाठी आलेली एक महिला मजूर आणि तिच्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्या बालकाचा विहिरीत बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची दुर्घटना उघडकीस आली. देशिंग (ता. कवठेमहांकाळ) येथील देसाई वस्ती परिसरात ही दुर्घटना घडली. स्पेशल रेस्क्यू फोर्सच्या धाडसी व कौशल्यपूर्ण कार्यामुळे आव्हानात्मक परिस्थितीतही काही मिनिटांत महिला व तिच्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्या बालकाचा मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढण्यात (Sangli woman and two year old child drowned) आला. .प्रीती मनोहर राठोड (वय २५) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तिच्या दोन वर्षांच्या मुलाचे नाव श्रेहन मनोहर राठोड (वय २) आहे. ते मूळचे विजापूर येथील रहिवासी आहेत. ऊसतोडीसाठी देशिंग येथील देसाई वस्ती परिसरात कुटुंब आले होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (ता. १४) दुपारनंतर प्रीती राठोड व श्रेहन राठोड बेपत्ता झाल्याचे नातेवाइकांच्या लक्षात आले. नातेवाइकांनी दोघांचा परिसरात शोध घेतला. मात्र शोध लागला नाही. काल सकाळी सातच्या सुमारास नंदकुमार घोरपडे यांच्या मालकीच्या विहिरीतील पाण्यावर महिलेची चप्पल तरंगताना आढळली. विहिरीत शोध घेतला असता महिला व बालक बुडाल्याचे असल्याचे निदर्शनास आले. सांगली स्पेशल रेस्क्यू फोर्सच्या आपत्कालीन पथकाला माहिती देण्यात आली. पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. संबंधित विहीर अंदाजे ७० फूट खोल आहे..Sangli Crime : फोन न उचलल्याचा राग अनावर! थेट घरात घुसून प्रियकराने 30 वर्षीय विवाहितेवर धारदार शस्त्राने सपासप केला वार; सांगलीच्या जत तालुक्यातील धक्कादायक घटना.सुमारे ३० फूट पाणी आहे. स्पेशल रेस्क्यू फोर्सच्या धाडसी, तत्पर आणि कौशल्यपूर्ण कार्यामुळे आव्हानात्मक परिस्थितीतही काही मिनिटांत महिला व दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचे मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात आले. मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर कवठेमहांकाळ पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला. पोलिसांत नोंद झाली आहे. सीनिअर कमांडर कैलास वडर, कमांडर महेश गव्हाणे, कृष्णा हेगडे, सागर जाधव, ईर्शाद कवठेकर, लहू घोरपडे, आकाश घोलप, आमीर नदाफ शोधमोहिमेत सहभागी झाले. पोलिस तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.