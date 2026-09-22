पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Krishna River Pollution : सांगलीच्या कृष्णेचे पाणी हिरवेगार का झाले? आयुक्त संजीता महापात्र यांनी केला धक्कादायक दावा, 'गौरी-गणपती विसर्जन ठरले कारणीभूत'

Sangli Krishna River Pollution Linked to Ganesh Idol Immersion : सांगलीतील कृष्णा नदीचे पाणी गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर हिरवेगार झाल्याचा आयुक्तांचा दावा आहे. पीओपी मूर्ती, रासायनिक रंग आणि शेरीनाल्याचे पाणी यामुळे प्रदूषणाची चर्चा आहे.
Sangli Krishna River pollution after Ganesh Visarjan

Sangli Krishna River pollution after Ganesh Visarjan

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : ‘‘दीड दिवसांच्या गणपती मूर्ती विसर्जनापासून कृष्णा नदी प्रदूषित व्हायला सुरुवात झाली आहे. केवळ शेरीनाल्याच्या पाण्यामुळे नदी प्रदूषित झालेली नाही,’’ असा दावा आयुक्त संजीता महापात्र यांनी पत्रकारांशी बोलताना (Sangli Krishna River Pollution) केला.

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