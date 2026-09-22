Sangli Krishna River Pollution : सांगलीच्या कृष्णेचे पाणी हिरवेगार का झाले? आयुक्त संजीता महापात्र यांनी केला धक्कादायक दावा, 'गौरी-गणपती विसर्जन ठरले कारणीभूत'

सांगली : ‘‘दीड दिवसांच्या गणपती मूर्ती विसर्जनापासून कृष्णा नदी प्रदूषित व्हायला सुरुवात झाली आहे. केवळ शेरीनाल्याच्या पाण्यामुळे नदी प्रदूषित झालेली नाही,’’ असा दावा आयुक्त संजीता महापात्र यांनी पत्रकारांशी बोलताना (Sangli Krishna River Pollution) केला. .शेरीनाल्याचे फेसाळणारे पाणी कृष्णा नदीत मिसळले जात आहे. संपूर्ण पाणी हिरवेगार दिसत आहे. त्याच्या बातम्या माध्यमांमधून येत आहेत. यावर अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त माहिती आयुक्त संजीता महापात्र यांनी माध्यमांना दिली..आयुक्त महापात्र म्हणाल्या, ‘‘गणेशमूर्तींचे विसर्जन सुरू झाल्यापासून कृष्णा नदी प्रदूषित झाली आहे. ‘पीओपी’च्या मूर्ती आणि केमिकलयुक्त रंगामुळे पाणी हिरवे झाले आहे. कृष्णा नदी प्रदूषित होण्यामागे गौरी-गणपती मूर्तींचे विसर्जन हेच प्रमुख कारण आहे..Gokul Election 2026 : 'अदृश्य शक्ती कोण? नाव सांगा, मग बोलते'; शौमिका महाडिक यांचे 'गोकुळ'च्या रणधुमाळीत थेट आव्हान, भाजपच्या सर्व उमेदवारांनी शक्तीप्रदर्शन करत भरले अर्ज.शेरीनाल्यावरील पंपगृह सुरू करण्याचे काम हाती घेतले आहे. आज किंवा उद्या ते पंप सुरू होतील. याशिवाय कोयना धरणातून पाणी सोडले जात आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.’’ असा दावा आयुक्तांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.