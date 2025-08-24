पश्चिम महाराष्ट्र

Leopard Attacks : दुचाकीवरून जाणाऱ्या तरुणांवर बिबट्याने थेट झेप घेतली अन्..., पुढं घडलं भयानक

Leopard Jumps On Bike : बिबट्याने दुचाकीवर झडप मारल्यानंतर, दुचाकीस्वार दोघे तरुण जोरात रस्त्यावर पडले. यामुळे जखमी झालेल्या त्या दोन तरुणांना १०८ रुग्णवाहिकेमधून शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.
Updated on

Leopard Attacks : पेठ-सांगली महामार्गावर आष्टा येथील राज पेट्रोल पंपासमोर आज (ता. २३ ) रात्री साडेआठच्या सुमारास दुचाकीवरून निघालेल्या दोन तरुणांवर बिबट्याने झडप मारली. यात ते गंभीर जखमी झाले आहेत. हे दोन तरुण इस्लामपूरच्या बाजूने आष्ट्याकडे निघाले होते. अचानक त्यांच्या दुचाकीवर बिबट्याने हल्ला केला. हा सर्व प्रसंग दुचाकीच्या पाठीमागून मोटारीतून निघालेल्या आष्टा येथील सागर जगताप यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केला.

