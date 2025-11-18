Sangli Leopard: सांगलीत बिबट्याचा वावर; पायाचे ठसे सापडले पण प्रशासनाची कारवाई कुठे अडकली?

सांगली: शहरातील वानलेसवाडी परिसरातील एका खासगी रुग्णालयासमोरून रविवारी मध्यरात्री बिबट्या फिरत असल्याचे काही नागरिकांनी पाहिले. त्यांनी ही बाब वनविभाग आणि स्थानिक पोलिसांना कळवली. .त्यांनी तत्काळ धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली. कुंभारमळा परिसरासह अन्य काही भागांत त्याच्या पायाचे ठसे मिळून आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, परिसरात घबराट पसरली असून, नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आले..Sangli Leopard : सांगलीत बिबट्या; ठसे आढळले, सतर्कतेचे आवाहन.घटनास्थळ व परिसरातील नागरिकांकडून मिळालेली माहिती अशी की, येथील भारती हॉस्पिटलच्या समोरील भागात रविवारी मध्यरात्री बाराच्या सुमारास एक दाम्पत्य दुचाकीवरून घरी निघाले होते. त्यावेळी त्यांना बिबट्या दिसला. .त्यांनी गाडीचा वेग कमी केला असता दक्षिण बाजूला झाडाझुडपात तो पळून गेल्याचे त्यांनी पाहिले. त्यानंतर वानलेसवाडीतील एका बंद इमारतीच्या परिसरातही त्याला काहींनी पाहिले होते. त्यानंतर वनविभागाला कळवण्यात आले. पथकाने परिसरात शोधमोहीम सुरू केली. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत तो सापडला नाही..Kolhapur Leopard Kills Bull : कोल्हापुरात बिबट्या सत्र काही संपत नाही, गगनबावड्यात बिबट्याने बैलाला केलं ठार; घटना सीसीटीव्हीत कैद.दरम्यान, साेमवारी सकाळी आणि सायंकाळीही वनविभागाच्या पथकाने शोधमोहीम राबवली. त्यानंतर कुंभारमळा परिसरातील शेतात त्याच्या पायाचे ठसे मिळून आले होते. तसेच वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या पूर्व भागातील जंगलात ताे गेला असण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आल्याचे महाविद्यालय प्रशासनाने सांगितले. .आजही तो मिळून आला नाही. परिसरात बिबट्याच्या वावराची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. त्यामुळे घबराटीचे वातावरण होते. नागरिकांनी खबरदारी बाळगावी, बिबट्या दिसून आल्यास तत्काळ वनविभागाशी संपर्क करावा, असे आवाहन वनविभागाने केले. दरम्यान, शोधासाठी आज ड्रोनच्या माध्यमातूनही नजर ठेवण्यात आली होती..गव्हर्न्मेंट कॉलनीत बिबट्यागव्हर्न्मेंट कॉलनी परिसरात जानेवारी-२०२४ मध्ये एक बिबट्या दिसून आला होता. हसनी आश्रम मार्गे तो कुंभार मळा परिसरातील एका ओढ्याजवळ गेल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर तो मिळून आला नाही. त्याच्या ओळखीचा मार्ग असल्याने तोच बिबट्या असण्याची शक्यता काही जाणकारांनी व्यक्त केली..उसातील बिबट्यागेल्या काही वर्षांपासून मानव आणि बिबट्या असा संघर्ष सुरू आहे. ऊस तोडी सुरू झाल्यानंतर मानवी वस्तीत बिबट्या दिसून येत असल्याचे निरीक्षणातून समोर आले आहे. कारण, यांची पैदास उसातील असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. त्यामुळे ऊसतोडीनंतर हे बिबट्या सैरभैर होतात. अन्नाच्या शोधासाठी ते मानवी वस्तीत शिरत असल्याचा निष्कर्ष लावला जात आहे..राजवाडा परिसरात बिबट्याकाही वर्षांपूर्वी येथील राजवाडा चौकात भल्या पहाटे एक पूर्ण वाढ झालेला बिबट्या दिसून आला होता. त्याने भटक्या कुत्र्यावरही हल्ला केला होता. त्यानंतर वनविभागाच्या पथकाने चोवीस तासांचे रेस्क्यू ऑपरेशन राबवत त्याला जेरबंद केले. त्यानंतर वैद्यकीय तपासणीनंतर त्याची निसर्गाच्या सान्निध्यात मुक्तता करण्यात आली होती. त्या घटनेची अनेकांना यानिमित्ताने आठवण आली..रात्री वारणालीत दिसल्याची चर्चारात्री साडेदहाच्या सुमारास वारणाली परिसरातील जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयानजीक असणाऱ्या एका शाळेच्या परिसरात बिबट्या असल्याची माहिती वाऱ्यासारखी व्हायरल झाली. त्यानंतर माजी मानद वन्यजीव रक्षक अजितकुमार पाटील यांच्यासह पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. .यावेळी नागरिकांची मोठी गर्दी परिसरात होती. घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते. रात्री उशिरापर्यंत शोध सुरू होता. कुंभारमळा परिसरातून विरुद्ध टोकाला असणाऱ्या वारणाली परिसरात बिबट्या आला कसा, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू होती. वनविभागाकडून रात्री उशिरापर्यंत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.