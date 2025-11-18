पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Leopard: सांगलीत बिबट्याचा वावर; पायाचे ठसे सापडले पण प्रशासनाची कारवाई कुठे अडकली?

Leopard Spotted in sangli: अडचणीच्या आणि दाट झाडी असलेल्या भागात वनविभाग, पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाची संयुक्त शोधमोहीम सुरू असून परिसरातील प्राणी हालचालींचे सतत निरीक्षण केले जात आहे; नागरिकांना सावधगिरीचे निर्देश जारी.
सांगली: शहरातील वानलेसवाडी परिसरातील एका खासगी रुग्णालयासमोरून रविवारी मध्यरात्री बिबट्या फिरत असल्याचे काही नागरिकांनी पाहिले. त्यांनी ही बाब वनविभाग आणि स्थानिक पोलिसांना कळवली.

