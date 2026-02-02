Sangli Municipal Corporation amid discussions on mayor tenure and leadership choice.

पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Mayor : महापौरपद...सव्वा वर्ष की दहा महिन्यांसाठी? नेते घेणार निर्णय; इच्छुक अधिक असल्याने चर्चा

BJP Decision : सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या महापौरपदासाठी सव्वा वर्षांच्या दोन टर्म करायच्या की दहा-दहा महिन्यांच्या तीन टर्म करून अधिक नगरसेवकांना संधी द्यायची, यावर भाजप नेते गंभीरपणे विचार करत आहेत.
सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या महापौरपदी विराजमान होण्यास अनेकजण इच्छुक आहेत. त्यामुळे सव्वा-सव्वा वर्षाच्या दोन टर्म करायच्या की दहा-दहा महिन्यांच्या तीन टर्म करून तिघांना संधी द्यायची, असा एक पर्याय समोर आल्याची चर्चा आहे.

