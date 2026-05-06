Sangli Minor Girl Assault Case : पुणे, नाशिकनंतर आता सांगली जिल्हा हादरला!, अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून लैंगिक अत्याचार, मुलीस लॉजवर नेलं अन्...

crime against minor Sangli : सांगली जिल्ह्यातील इश्वरपूर परिसरातील एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिला सातारा जिल्ह्यातील एका लॉजवर नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी 'पोक्सो'अन्वये दोघांवर गुन्हा नोंद केला. पोलिसांनी यातील एकास अटक केली असून अन्य एकजण अद्याप पसार आहे. रवी लक्ष्मण दडस (१९, मूळ चांदापूर, ता. माळशिरस) व संतोष प्रकाश सोरमुंख (मायणी) अशी संशयितांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, गेल्या काही महिन्यांपासून पीडित मुलगी व संशयित यांच्यात समाजमाध्यमांवर चॅटिंग सुरू होते. त्यातूनच त्यांची ओळख वाढत गेली. २९ रोजी संशयितांनी तिचे अपहरण केले..संशयित संतोष याचे मायणीमध्ये हॉटेल व लॉज असून दडस हा त्या लॉजमध्ये व्यवस्थापक म्हणून काम पाहत होता. पीडित मुलीस लॉजवर नेऊन तिच्यावर दडस याने लैंगिक अत्याचार केला. दरम्यान, सोरमुख याने या पीडितेस धमकी दिली..पीडित मुलगी घरातून निघून गेल्यानंतर तिच्या आजीने ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात अपहरणाची फिर्याद दिली होती. पोलिसांनी तपास करून दडस याला ताब्यात घेतले. त्यानंतर दोघांविरुद्ध 'पोक्सो' व ॲट्रॉसिटी कायद्यांन्वये गुन्हा नोंद केला. दडस यास न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली.