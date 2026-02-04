पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Mayor : सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युला ठरला; भाजपचा महापौर, तर उपमहापौर राष्ट्रवादीच्या नावावर शिक्कामोर्तब

BJP, NCP Seal Names : सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौर निवडणुकीसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपले उमेदवार जाहीर केले.
BJP and NCP leaders announce mayor and deputy mayor

बलराज पवार -सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या महापौर पदासाठी भाजपकडून आज अपेक्षेप्रमाणे धीरज सूर्यवंशी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या नावाची घोषणा केली.

