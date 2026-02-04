Sangli Mayor : सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युला ठरला; भाजपचा महापौर, तर उपमहापौर राष्ट्रवादीच्या नावावर शिक्कामोर्तब

सांगली : सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या महापौर पदासाठी भाजपकडून आज अपेक्षेप्रमाणे धीरज सूर्यवंशी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या नावाची घोषणा केली. .तर उपमहापौर पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गजानन मगदूम यांचे नाव जाहीर करण्यात आले. दोन्ही सदस्यांनी आज महापौर उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल केले. सांगली मिरज आणि कपवाड शहर महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाची निवडणूक १० फेब्रुवारी रोजी होत आहे. .Ahilyanagar Politics: अहिल्यानगर महापालिकेत महापौर राष्ट्रवादीचा; उपमहापौरपद भाजपकडे, नेमक्या काय घडामाेडी घडल्या! .यासाठी आज अर्ज दाखल करण्याची अखेरची मुदत होती. सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपकडून महापौर पदासाठी धीरज सूर्यवंशी यांच्या नावाची घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत केली. तसेच उपमहापौर पद राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला देण्यात येणार आहे. त्यानुसार राष्ट्रवादीचे नगरसेवक गजानन मगदूम यांचे नाव जाहीर करण्यात आले. .यावेळी आमदार सुरेश खाडे, भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पद्माकर जगदाळे, माजी आमदार दिनकर पाटील आणि नितीन शिंदे, किसान मोर्चाचे प्रदेश संघटक पृथ्वीराज पवार, दीपक शिंदे आदी उपस्थित होते. .Kolhapur Mayor :कोल्हापुरात भाजपचा पहिला महापौर आज ठरणार, उपमहापौरपद 'जनसुराज्य'ला? उपमुख्यमंत्री शिंदे-कोरे यांच्यात चर्चा.पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महापालिकेत भाजप आणि राष्ट्रवादी यांचे अनुक्रमे महापौर आणि उपमहापौर पदाचे अर्ज आज भरण्याचा निर्णय झाला. भाजपच्या स्थानिक कोअर कमिटीने धीरज सूर्यवंशी यांचे नाव एकमताने निश्चित केले..त्यांचे नाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे संमतीसाठी पाठवण्यात आले. आज सकाळीच त्यांची संमती आली आणि धीरज सूर्यवंशी यांचे नाव निश्चित करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने उपमहापौर पदासाठी गजानन मगदूम यांचे नाव निश्चित केले..सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युलामहापौर पदासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहा-दहा महिन्यांचा कालावधी न करता दोन टप्पे करावेत असे सुचवले आहे. त्यानुसार सांगली मिरज कुपवाड शहर महापालिकेत सव्वा वर्षांचे दोन टप्पे केले जातील असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. दुसऱ्या टप्प्यात कोणाची वर्णी लागणार हे त्या त्या वेळी ठरेल असेही त्यांनी सांगितले..शिवसेनाही सोबत घेणारएकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे दोन सदस्य असून त्यांनाही सोबत घेणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र त्यांना सत्तेत काय द्यायचे हे निश्चित नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट सोबत येण्यास तयार असल्यास त्यांनाही घेऊ असे ते म्हणाले. त्यामुळे महापालिकेत सध्या भाजपचे ३९ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १६ आणि शिवसेनेचे दोन असे ५७ सदस्य महायुतीचे आहेत. शरद पवार गट सामील झाल्यास हे संख्याबळ साठवर जाईल असे ते म्हणाले. .पक्षाचे शल्य दूर करण्याचा प्रयत्नधीरज सूर्यवंशी यांना गेल्या टर्ममध्ये उपमहापौर तसेच स्थायी समिती सभापतीपद दिले असताना, पुन्हा महापौर पदासाठी का निवडले याबाबत बोलताना पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, गेल्या वेळी महापौर पदाच्या निवडणुकीत पक्षातल्या सहा जणांनी बंडाळी केल्याने पक्षाचे अधिकृत उमेदवार असताना पडले. .त्याचे शल्य पक्षाला होते. त्यामुळे त्यांना संधी दिली आहे. स्थायी समिती तसेच इतर समिती सभापती याबाबत अद्याप चर्चा नाही त्याला थोडा वेळ लागेल. महापौर उपमहापौर निवडीनंतर पाच दिवसांनी विशेष सभा बोलण्यात येईल त्यामध्ये या निवडी होतील असे ते म्हणावे..दोन्ही उमेदवारांचे अर्ज दाखलपालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापौर पदासाठी धीरज सूर्यवंशी आणि उपमहापौर पदासाठी गजानन मगदूम यांची नावे जाहीर केल्यानंतर दोन्ही उमेदवारांनी महापालिकेत जाऊन अर्ज दाखल केले. यावेळी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर इनामदार, माजी आमदार दिनकर पाटील, श्रीमती जयश्री पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पद्माकर जगदाळे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.