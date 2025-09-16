पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: 'सांगली महानगरपालिका अखेरच्या दिवशी १८६; एकूण २२९ हरकती': २३ सप्टेंबरपूर्वी सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण होणार, आरक्षणाबाबत उत्सुकता

Sangli Civic Body Gets 229 Objections: मिरजेतील दोन आणि तीन प्रभाग वगळता सर्व प्रभाग पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले होते. तथापि, आता दाखल हरकतींमधील मुद्दे विचारात घेताना अनेक प्रभागात नव्याने जोडतोड केल्याचा तक्रारदारांचा दावा आहे.
सांगली : आगामी सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचनेवर आज अखेरच्या दिवशी तब्बल १८६ हरकती दाखल झाल्या. आजअखेर २२९ हरकती दाखल झाल्या आहेत. याआधीच्या निवडणुकीवेळचीच ९९ टक्के रचना कायम ठेवूनही हरकतींचा पाऊस पडला. दरम्यान, या हरकतींवर सुनावणीच्या तारखा लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त होतील, असे सांगण्यात आले. २३ सप्टेंबरपूर्वी हरकतींवर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. किमान तीन दिवस हरकतींवर सुनावणी चालू शकते.

