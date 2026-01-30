Sangli Farmer Death : उसाच्या वाड्याच्या वादातून लाथा-बुक्क्यांनी बेदम मारहाण; तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू

कडेगाव (सांगली) : ढाणेवाडी (ता. कडेगाव) येथे उसाच्या वाड्याच्या किरकोळ वादानंतर झालेल्या मारहाणीनंतर एका तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू (Kadegaon Farmer Death) झाला. विनायक प्रभाकर ढाणे (वय ३५, रा. ढाणेवाडी) असे मृत तरुण शेतकऱ्याचे नाव आहे. दरम्यान, हा मृत्यू मारहाणीमुळे झाला की अन्य कोणत्या कारणांनी याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निष्कर्ष समोर आलेला नाही. .याबाबत कडेगाव पोलिसांकडून रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया व तपास सुरू होता. याबाबत घटनास्थळावरील नातेवाईक व प्रत्यक्षदर्शी यांचेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काल सकाळी साडेनऊच्या सुमारास ढाणेवाडी येथे विनायक त्यांच्या चुलत्यांच्या उसाच्या शेतात काही तरुणांशी उसाचे वाडे देण्याच्या कारणावरून विनायक यांचा वाद झाला होता. या वादानंतर संबंधित तरुणांनी त्यांना लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केल्याचे सांगण्यात येते..कुटुंबीयांनी लग्नाला विरोध दर्शविला; प्रेमीयुगुलानं मलप्रभा नदीत उडी मारुन संपवलं जीवन, एकमेकांना घट्ट मिठी मारलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह.मारहाणीनंतर विनायक ढाणे यांची प्रकृती अचानक खालावली. ग्रामस्थ व नातेवाइकांनी त्यांना तातडीने उपचारासाठी कडेगाव येथील रुग्णालयात नेले. तेथे डॉक्टरांनी त्यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. मात्र, मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मारहाणीचा शरीरावर झालेला परिणाम कारणीभूत ठरला की अन्य कोणते कारण याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू असून शवविच्छेदन अहवालानंतरच सत्य समोर येईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..या घटनेनंतर ढाणेवाडी गावात तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संबंधित तरुणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत असून; न्याय न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. सध्या पोलिसांकडून चौकशी सुरू असून, शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया ठरवली जाणार आहे. त्यामुळे या घटनेकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..पोलिस ठाण्यासमोर ग्रामस्थांचा ठिय्याढाणेवाडी ग्रामस्थांनी या प्रकरणातील संशयित आरोपींना अटककरण्याच्या व खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी कडेगावपोलिस ठाण्यासमोर रात्री उशिरापर्यंत ठिय्या मारला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.