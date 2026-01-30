पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer Death : उसाच्या वाड्याच्या वादातून लाथा-बुक्क्यांनी बेदम मारहाण; तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू

Farmer Dies After Assault in Kadegaon Taluka : कडेगाव तालुक्यातील ढाणेवाडी येथे उसाच्या वाड्याच्या वादानंतर झालेल्या मारहाणीत तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट नसून पोलिस तपास सुरू आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
कडेगाव (सांगली) : ढाणेवाडी (ता. कडेगाव) येथे उसाच्या वाड्याच्या किरकोळ वादानंतर झालेल्या मारहाणीनंतर एका तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू (Kadegaon Farmer Death) झाला. विनायक प्रभाकर ढाणे (वय ३५, रा. ढाणेवाडी) असे मृत तरुण शेतकऱ्याचे नाव आहे. दरम्यान, हा मृत्यू मारहाणीमुळे झाला की अन्य कोणत्या कारणांनी याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निष्कर्ष समोर आलेला नाही.

