Sangli Crime : रक्ताळलेली सांगली! 4 दिवसांत 6 खून; कुपवाडमध्ये पत्नीनेच पतीला संपवलं, तर कवलापूरच्या यात्रेत अनैतिक संबंधातून दगडाने ठेचून हत्या

सांगली : चार दिवसांपूर्वी शहरातील संजयनगर आणि जतजवळ दोन असे तीन खून झाले (Sangli Crime) होते. त्यानंतर आजही कवलापूर आणि कुपवाड औद्योगिक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत तीन खून झाल्याने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांचा धाक कमी झाला असून, कायदा सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. .कवलापूर येथे यात्रेत नशेत असणाऱ्या तरुणाने दगडाने ठेचून खून केला. कुपवाडमध्ये अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून साथीदाराच्या मदतीने पत्नीने पतीचा खून केला. सायंकाळी कुपवाड-बामणोली रस्त्यावरील देशी दारूच्या दुकानात धारधार शस्राने हल्ला करून गुन्हेगाराचा खून केला. एका पाठोपाठ एक खुनाने सांगली पुन्हा हादरली आहे..कवलापुरात तरुणाला ठेचलेकवलापूर (ता. मिरज) येथे सुरू असणाऱ्या यात्रेत तमाशा झाल्यानंतर दारूच्या नशेत शिवीगाळ केल्याच्या किरकोळ कारणातून तरुणाचा दगडाने ठेचून खून केला. पहाटे साडेतीनच्या सुमारास ही घटना घडली. विश्वास कल्लाप्पा सुतार (वय ३४, रा. कवलापूर, ता. मिरज) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. पथकाने संशयिताच्या मुसक्या आवळल्या. हल्लेखोर रोहित ऊर्फ नवनाथ श्रीरंग नाईक (२४, रा. कवलापूर, मूळ रा. मराठी प्रशालेनजीक, भोसे, ता. मिरज) यास जेरबंद केले. याप्रकरणी सूरज भूपाल सुतार (कवलापूर) यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..फिर्यादी सूरज याचा आत्तेभाऊ मृत विश्वास कवलापूर ते कुमठे फाटा रस्त्यावरील एका हॉटेलमध्ये वेटर आहे. त्याची आई मिरज तालुक्यातील भोसे येथे राहते. सिद्धेश्वर मंदिराच्या मागील बाजूस सोमवारी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास विश्वास सुतार आणि संशयित हल्लेखोर रोहित ऊर्फ नवनाथ नाईक यांचा गर्दीत एकमेकांना धक्का लागला. यावरून दोघांमध्ये वादावादी झाली. विश्वास याने रोहित यास शिवीगाळ केली. यामुळे राग आल्याने रोहित याने विश्वास याला ढकलून देत त्याच्या डोक्यात दगड घातला. विश्वास जीवाच्या आकांताने ओरडल्याने ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेऊन संशयित रोहित यास पकडून ठेवले. दरम्यान, उपचार सुरू असताना सोमवारी सुतार याचा मृत्यू झाला..कुपवाडमध्ये पतीचा काढला काटाअनैतिक संबंधाचा संशय घेत असल्याचा कारणातून पत्नीने साथीदाराच्या मदतीने पतीचा खून केल्याची घटना कुपवाडच्या कापसे प्लॉट परिसरात घडली. दगडू सुखदेव केंगार (वय ४० रा. विघ्नहर्ता कॉलनी, कापसे प्लॉट, कुपवाड) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी मृताची पत्नी छबुताई दगडू केंगार (४०) व तिचा साथीदार शाहरुख फारुख मकानदार (३० रा. कुपवाड) यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद केला. फिर्याद अश्विनी रमेश गायकवाड यांनी दिली. केंगार यांचा घातपात झाल्याचा संशय त्यांची मुलगी अश्विनीने व्यक्त केला. पोलिसांनी रात्री उशिरा त्यांना अटक केली..मृत केंगार गवंडी काम काम करीत असून, सध्या त्यांचे इचलकरंजी (जि. कोल्हापूर) येथे काम सुरू होते. रविवारी (ता. ६) सायंकाळी केंगार यांचा पत्नीशी वाद झाला. नंतर ते तेथून मुलीकडे गेले. तेथून पूर्वी वास्तव्य करत असणाऱ्या दत्ता आळगेकर यांच्या शेडमध्ये रात्री साडेदहाच्या सुमारास आले. याचवेळी केंगार यांची पत्नी छबुताई व तिचा साथीदार शाहरुख यांनी लाथा-बुक्क्या तसेच धारधार शस्त्राने हल्ला करत केंगार यांना जबर मारहाण केली. ते बेशुद्ध होताच दोघांनीही तेथून पळ काढला..कुपवाडला गुन्हेगारावर सपासप वारकुपवाड - बामणोली रस्त्यावरील देशी दारूच्या दुकानात चेहऱ्यावर व डोक्यात धारधार शस्राने हल्ला करून गुन्हेगाराचा आज सायंकाळी निर्घृण खून केला. सचिन महादेव माने (वय ३०, रा. बामणोली, ता. मिरज) असे मृताचे नाव आहे. हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिस व स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने तातडीने शोध पथके रवाना केली..मृत सचिन सायंकाळी पाचच्या सुमारास बामणोली रस्त्यावरील एका सरकारमान्य देशी दारू दुकानात आला होता. यावेळी माने याच्यावर पाळत ठेवून असणाऱ्या काही संशयित हल्लेखोरांनी धारधार शस्रांसह दुकानात घुसून जोरदार हल्ला चढविला. चेहरा, डोके यावर वर्मी वार बसल्याने माने जागीच रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. त्याचा मृत्यू झाल्याची खात्री होताच हल्लेखोरांनी तेथून पळ काढला.