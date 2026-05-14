Chandrakant Patil on Jayant Patil : सांगली-पेठ रस्ता न करणारे ‘शक्तिपीठ’ महामार्गावर बोलत आहेत, चंद्रकांत पाटलांनी जयंत पाटलांचा घेतला समाचार

Shaktipeeth highway controversy : ''कोणताही विकास प्रकल्प उभारताना जमिनी घ्याव्या लागतात. त्यातून प्रचंड विकास साधला जातो आणि लाखो लोकांना त्याचा फायदा होतो. शक्तिपीठ महामार्ग असाच प्रगतीचा मार्ग ठरणार आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या काँग्रेस किंवा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी जी धरणं, रस्ते बांधलेत, ते आकाशात बांधलेत का,'' असा खोचक सवाल पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला..''शक्तिपीठ महामार्गाला वाळवा तालुक्यातून सर्वाधिक विरोध होत आहे. वाळव्यातील 'त्या' माणसांना काही कामच नाही. इतकी वर्षे मंत्री असताना त्यांना सांगली-पेठ मार्ग करता आला नाही,'' अशी टीका त्यांनी आमदार जयंत पाटील यांचे नाव न घेता केली..पालकमंत्री म्हणाले, ''उगाच विरोध म्हणून विरोध करण्यात अर्थ नाही. काही मंडळी देवाभाऊंची टिंगलटवाळी करतात. आम्ही त्यांच्यावर बोलायला लागलो तर त्यांना ते सहन होणार नाही. आमचे सरकार शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे नाही, तर विकास करणारे आहे. 'अटल सेतू', 'मिसिंग लिंक'सारखे प्रकल्प उभारताना जमिनी घ्याव्याच लागल्या. तुम्ही चर्चा करा. गरज असेल तर मार्ग वळविण्याची मागणी करा. मोबदल्यावर चर्चा करा. सरकार तयार आहे. नाहक विरोध कशासाठी?''घरपट्टीवाढीच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले, ''महापालिकेचा प्रस्ताव कसा योग्य आहे, यावर आयुक्त सविस्तर माहिती देतील. सांगलीकर नागरिकांचे यात कुठेही नुकसान होणार नाही. महापालिका जे कर्जरोखे काढणार आहे, तो विषय अर्थातच मार्केटच्या प्रतिसादावर अवलंबून आहे.''.Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगडमध्ये स्थळ पाहणीला सुरुवात, आमदार शिवाजी पाटलांचा पुढाकार.'आव्हाडांनी उंटावर बसावे''चंद्रकांत पाटील हेच सर्वाधिक इंधन वापरतात,' अशी उपरोधिक टीका आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. त्यांनी घोड्यावरून रपेट मारत पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाची खिल्ली उडविली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना पाटील म्हणाले, ''आव्हाड यांनी घोड्यावर नव्हे, तर उंटावर बसायला हवे. कारण ते ज्या समुदायाला रिप्रेझेंट करतात, त्या समुदायाचे वाहन उंट आहे. घोडा हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वाहन होते.''.