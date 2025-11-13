Sangli Crime: सांगलीत तो डबल मर्डर नव्हे! खून करताना सहकाऱ्यांचाच चाकू लागला अन् हल्लेखोराचा मृत्यू झाला, धक्कादायक माहिती समोर..

सांगली: दोन गटांतील वर्चस्ववादातूनच दलित महासंघाचे (मोहिते गट) संस्थापक उत्तम जिनाप्पा मोहिते (वय ४०) याचा वाढदिवसादिवशीच भोसकून खून केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काल मध्यरात्री बाराच्या सुमारास टोळक्याने घरात घुसून हल्ला केल्याने परिसरात खळबळ उडाली होती. दरम्यान, हल्लेखोरांपैकी शाहरूख रफीक शेख (वय २६, इंदिरानगर) याचादेखील चाकू मांडीत घुसल्याने अतिरक्तस्त्राव होऊन मध्यरात्रीच्या सुमारास मृत्यू झाला. शेख हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे.Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! उत्तम मोहिते याच्या खूनप्रकरणी संशयित गणेश मोरे, सतीश लोखंडे, मृत शाहरूख शेख, बन्या ऊर्फ यश लोंढे, अजय घाडगे, जितेंद्र लोंढे, योगेश शिंदे, समीर ढोले (सर्व इंदिरानगर) अशा आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या संशयितांपैकी दोघांना रात्री उशिरा ताब्यात घेतल्याचे समजते. घटनेनंतर परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. संशयितांच्या शोधासाठी पथके रवाना केली आहेत. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे स्वतः मध्यरात्रीपर्यंत घटनास्थळी उपस्थित होते. पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेली..माहिती अशी, उत्तम मोहिते दलित महासंघाच्या एका गटाचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. काल वाढदिवस असल्याने कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. मित्रमंडळींना जेवणाचे निमंत्रणही दिले होते. वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा स्वीकारण्यासाठी घरासमोर व्यासपीठ उभारले होते. सायंकाळी केक कापला. नंतर शुभेच्छा देण्यासाठी गर्दी झाली. याच परिसरातील रेकॉर्डवरील गुन्हेगार गणेश मोरे व उत्तम मोहिते यांच्यात वर्चस्ववादातून काही दिवसांपासून वाद धुमसत होता. वाढदिनी उत्तम व गणेश मोरे यांच्यात वाद झाला. गणेश उत्तमच्या अंगावर धावून गेला. तेव्हा उत्तमचा पुतण्या योसेफ सतीश मोहिते याने समजावले. त्यानंतर गणेश तेथून गेला..रात्री पावणेबाराच्या सुमारास गणेश साथीदारांना घेऊन उत्तमच्या घराजवळ आला. गर्दी कमी होती. उत्तमला पाहून हल्लेखोर शस्त्रे घेऊन पळत आले. त्यांना पाहून उत्तम घराच्या दिशेने पळाला. दरवाजा बंद करण्यापूर्वीच हल्लेखोरांनी त्याला गाठले. दरवाजा ढकलून हॉलमध्ये त्याच्यावर हल्ला चढवला. पुतण्याने वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उत्तमच्या छातीवर, पोटावर आणि हातावर वार झाल्यानंतर तो गंभीर जखमी झाला. त्यानंतरही हल्लेखोरांनी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनीही मारहाण केली. हल्लेखोर उत्तमवर हल्ला करतानाच एकाचा चाकू हल्लेखोर शाहरूखच्या मांडीत मागून खोलवर घुसला. त्यामुळे तो लंगडत बाहेर आला. घरासमोर तो कोसळला..हल्ल्यात गंभीर जखमी उत्तम मोहितेस त्याचा पुतण्या व इतरांनी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले; परंतु तो मृत झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. मांडीत चाकू घुसलेल्या शाहरूखलाही जखमी अवस्थेत शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. उपचार सुरू असताना मध्यरात्रीनंतर त्याचा मृत्यू झाला. उत्तम मोहितेचा खून झाल्याची माहिती मिळताच गारपीर चौकासह परिसरात गर्दी जमली होती. शहर व विश्रामबाग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. परिसरात व शासकीय रुग्णालयात बंदोबस्त तैनात केला.पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अप्पर अधीक्षक कल्पना बारवकर, उपअधीक्षक प्रणिल गिल्डा, गृह उपाधीक्षक संजय मोरे, गुन्हे अन्वेषणचे निरीक्षक सतीश शिंदे, शहर ठाण्याचे निरीक्षक अरुण सुगावकर, विश्रामबागचे निरीक्षक सुधीर भालेराव आदींनी घटनास्थळी भेट दिली. घुगेंनी तातडीने हल्लेखोरांना ताब्यात घेण्याच्या सूचना दिल्या. गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने काहींना ताब्यातही घेतले..मोहितेवर दहा गुन्हेमृत उत्तमविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणणे, बलात्कार, विनयभंग, मारामारी असे १० गुन्हे दाखल आहेत. २०२१ मध्ये हद्दपारीची कारवाईदेखील झाली होती. हल्ल्यात मृत शाहरूख शेख हा देखील रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर खून, खुनी हल्ल्यासह पाच गुन्हे दाखल आहेत. गणेश मोरेवरही खुनासह आठ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत..पोलिस अधीक्षक आक्रमकपोलिस अधीक्षक घुगेंनी घटनास्थळी तातडीने धाव घेतली. सांगली शासकीय रुग्णालयात मोठा जमाव आला होता. मध्यरात्री घोषणाबाजी सुरू होती. त्यामुळे घुगेंनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांनी गर्दी पांगवण्यासाठी खाक्या दाखवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर गर्दी कमी झाली. त्यानंतर या परिसरात पोलिस छावणीचे स्वरूप आले होते.दगड नसता तर....मोहितेच्या दिशेने हल्लेखोर धावताच मोहिते घराच्या दिशेने पळाला. त्याने दरवाजा बंद करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यात दगड आल्याने दरवाजा बंद करण्यात जमले नाही. हल्लेखोर घरात घुसल्याचे सीसीटीव्हीत नोंद झाले आहे..त्याच्या मृत्यूस कारणीभूतझटापटीत शाहरूख रफीक शेखला चाकू लागल्याने मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी साथीदार गणेश मोरे, सतीश लोखंडे, बन्या ऊर्फ यश लोंढे, अजय घाडगे, जितेंद्र लोंढे, योगेश शिंदे, समीर ढोले (सर्व इंदिरानगर) यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला आहे. .दुहेरी खुनाची चर्चा अन्...हल्लेखोर शाहरुख शेखवर मोहिते गटातील काहींनी हल्ला केल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याची चर्चा सुरू होती. खून का बदला खून से असे झाल्याचे पसरले. मात्र, सीसीटीव्ही फुटेज तपासणीनंतर हल्ल्यावेळी झटापटीत साथीदाराचा चाकू लागल्याचे समोर आले. त्यामुळे उलटसुलट चर्चेला पूर्णविराम मिळाला..आठ सीसीटीव्ही...मोहिते याने घराभोवती आठ सीसीटीव्ही लावले होते. अगदी पुढील, मागील बाजूसही सीसीटीव्ही होते. इतकेच नव्हे, तर घरातील हॉल आणि स्वयंपाक घरातही सीसीटीव्ही होते. सारा थरार याच सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. त्यातून संशयितांची नावे निष्पन्न करण्यात पोलिसांना फारसा वेळ लागला नाही.. 