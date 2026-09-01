Sangli Crime: सांगलीत साडेचार कोटींची ‘व्हेल’ची उलटी जप्त; संशयित कोल्हापूर जिल्ह्यातील, तस्कर सिंधुदुर्गातील

सांगली: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उच्च मागणी व सर्वाधिक किमतीने विकल्या जाणाऱ्या व्हेल माशाची साडेचार कोटींची उलटीची तस्करी करणाऱ्या टोळीतील एकास गजाआड करण्यात पोलिसांना यश आले. सांगली ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या पथकाने ही कारवाई केली..Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.याप्रकरणी अमोल आकाराम सिद (वय ३२, घुणकी ता. हातकणंगले) याला अटक केली. मालवण (जि. सिंधुदुर्ग) येथील निखिल नामक तस्कर पसार आहे. चार किलो ५२१ ग्रॅमची उलटी जप्त केली आहे. दरम्यान, सखोल तपास करून तस्करीचे पाळेमुळे खणली जातील, अशी माहिती निरीक्षक अभिजित देशमुख यांनी दिली. अधिक माहिती अशी, अवैध मालाची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईच्या सूचना अधीक्षक तुषार दोशी, उपाधीक्षक अजय कोकाटे यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामीणचे पथक गस्तीवर होते. .कसबे डिग्रज (ता. मिरज) येथील ग्रीन पार्कजवळ एक जण उलटी घेऊन थांबल्याची माहिती अंमलदार महेश जाधव यांना मिळाली. त्यानुसार संशयित सिद मिळून आला. वनविभागाच्या मदतीने ती व्हेल माशाची उलटी असल्याचे निष्पन्न झाले. हा मुद्देमाल मालवण येथील निखिल नामक व्यक्तीकडून घेतल्याचे सांगण्यात आले. .निरीक्षक देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली उपनिरीक्षक शिवाजी देशमुख, अरुण औताडे, सहायक फौजदार मेघराज रूपनर, सचिन खाडे, महेश जाधव, अभिजित पाटील, हिम्मत शेख, योगेश यादव, अमित पाटील, वनविभागेच वनरक्षक गणेश भोसले, वनपाल सुधीर सोनवले यांचा कारवाईत सहभाग होता..Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.\rमेट्रो सिटीत होणार होती विक्री व्हेल माशाच्या उलटीला शास्त्रीय भाषेत अंबरग्रिस म्हणतात. खाऱ्या पाण्यामुळे आणि सूर्यकिरणांमुळे व्हेलची उलटी चिकट बनते. ती मेणासारखी दिसते. उलटीचा वापर परफ्युमसाठी होतो. परफ्युम तयार करणाऱ्या कंपन्या व्हेलच्या उलटीसाठी प्रचंड रक्कम मोजतात. औषधांमध्येही उलटीचा वापर केला जातो. त्यामुळेच याची विक्री पुणे, मुंबई यांसारख्या महानगरांत होणार होती, असे तपासात समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.