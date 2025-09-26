Sangli Politics : जयंत पाटील यांच्या विरोधात चंद्रकांत पाटील मैदानात उतरले, सांगलीत रावण जाळून इशारा सभा घेणार

भाजपची इशारा सभा – सांगलीत राष्ट्रवादीच्या सभेला उत्तर देण्यासाठी भाजप १ ऑक्टोबरला ‘इशारा सभा’ घेणार असून, राष्ट्रवादी नेत्यांच्या वक्तव्यांचे व्हिडिओ दाखवून प्रत्युत्तर दिले जाणार, असा इशारा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.राष्ट्रवादीवर हल्ला व प्रत्युत्तराची तयारी – शरद पवार, सुप्रिया सुळे, अमोल मिटकरी यांच्यावर वक्तव्य करत पाटील यांनी वारकरी समुदायाच्या अपमानाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि “अंगावर आले तर शिंगावर घेऊ” असे सांगत भाजपच्या कार्यकर्त्यांना सज्ज राहण्याचे आवाहन केले.पडळकरांना कानपिचक्या – व्यासपीठावरच चंद्रकांत पाटील यांनी आमदार गोपीचंद पडळकरांना मर्यादा पाळण्याचा सल्ला देत, “नेत्यांवर बोला पण त्यांच्या कुटुंबावर बोलू नका” अशी ताकीद दिली..Sangli Politics BJP : भाजपने नेहमीच संयम ठेवून राजकारण केले आहे, मात्र आता अंगावर आलेच आहेत, तर शिंगावर घेऊ. त्यांनी सांगलीत जी सभा घेतली, त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजप येत्या १ ऑक्टोबर रोजी इशारा सभा घेईल. विकृतीचा रावण आपण जाळू. त्यात शरद पवारांपासून ते सुप्रिया सुळे आणि अमोल मिटकरींपर्यंत कुणाची जीभ कशी घसरली होती, याचा व्हिडिओ लावला जाईल, असा इशारा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिला..भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक यांच्या संपर्क कार्यालयाचे सांगली-मिरज रस्त्यावरील नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन श्री. पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार सुरेश खाडे, गोपीचंद पडळकर, सत्यजित देशमुख, माजी आमदार दिनकर पाटील, माजी महापौर संगीता खोत, ज्येष्ठ नेते दीपक शिंदे, मकरंद देशपांडे, नीता केळकर, शहराध्यक्ष प्रकाश ढंग, पृथ्वीराज पवार, राहुल महाडिक, वैभव पाटील आदी उपस्थित होते..यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादीवर जोरदार हल्ल्यासाठी तयार राहा, असे आवाहन केले. ते म्हणाले, ‘जो प्रकार घडला त्याला उत्तर द्यावे लागेल. कारण, भाजप कुणाला डिवचत नाही. मात्र, कुणी डिवचलं तर सोडतही नाही. संस्कृती काय शिकवता आम्हाला, तुमच्या सुप्रिया सुळे जेव्हा एकादशीला मी मटण खाते, असे म्हणतात तेव्हा लाखो वारकऱ्यांचा अपमान होत नाही का? तो मिटकरी इस्लामपुरात वटवट करत होता, तेव्हा तुम्ही (जयंत पाटील) त्याला रोखायचे दूरच, टाळ्या देत बसले होते. पडळकर यांचे ‘वाक्य’ योग्य की अयोग्य हे ठरवायला देंवेंद्र फडणवीस समर्थ आहेत. त्यांच्या वाक्यात योग्य दुरुस्ती आम्ही करू..Kolhapur Lawyer Trapped : वकिलानेच घेतली लाच, प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने लाखो रूपये उकळत होता...; तक्रारदाराने घडवली अद्दल.मात्र, तुम्ही कुठे चुकांवेळी कुणाचे कान पकडले आहेत. तुम्ही फडणवीसांवर तोंडसुख घेत राहिला का? त्यांनी मराठा आरक्षण दिले, आदिवासींना सुविधा दिल्या, जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी केली, अटल सेतू बांधला, मेट्रो आणली, शेतमालाला भाव दिला. ही त्यांची चूक झाली का? तुम्ही फडणवीस यांना घाबरता म्हणूनच एकत्र आला. आता आलाच आहात अंगावर तर आम्हीही शिंगावर घ्यायला तयार आहोत.’.ते म्हणाले, ‘या राज्यात जातीयवाद कुणी पेरला? छत्रपती संभाजी राजे यांना भाजपने खासदार केले, त्यावर शरद पवार म्हणतात, आता पेशवे राजा ठरवणार का? मग तुम्ही ठरवायचा होता, तुम्हाला कुणी अडवले होते. संभाजीराजेंना किमान आमदार तरी करायचे होते. मोदीजींनी संभाजीराजेंना भाजप कार्यालयात यायलाही लावले नाही, तर थेट राष्ट्रपती कोट्यातून खासदार केले, राजाचा सन्मान केला. तुम्ही पुणेरी पगडी घालायला नकार दिला, कशासाठी? कुणी पेरला जातीवाद?’सम्राट महाडिक म्हणाले, ‘गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्यानंतर गुन्हेगार प्रवृत्तीची काही माणसं बडबडत आहेत. हातवारे करत आहेत. काही जण रस्त्यावर फिरू देणार नाही म्हणताहेत, कुणाच्यात हिंमत आहे. पडळकर तुम्ही या वाळव्यात, मी तुम्हाला वाजत-गाजत नेतो. हे शहाणपण शिकवतात, मिरज दंगल कुणामुळे घडली? कुणाचे रात्री फोन जात होते, हे सर्वांना माहीत आहे.’.पडळकरांना कानपिचक्यापालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनाही समोरासमोर कानपिचक्या दिल्या. ते म्हणाले, ‘गोपीचंद तुमची गडबड काय, तर रक्त जास्त गरम आहे. तुम्ही चुकता. तुम्ही राजारामबापूंच्या पुतळ्याला नमस्कार करून जयंत पाटलांवर बरसत चला. राजारामबापूंवर, जयंत पाटलांच्या आई-वडिलांवर बोलू नका. जयंत पाटलांच्या कारखान्यावर बोला. भानगडी काढा.’.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्र.१: भाजपची ‘इशारा सभा’ कधी व कुठे होणार?उ. – १ ऑक्टोबर रोजी सांगलीत ही सभा होणार असून राष्ट्रवादीच्या सभेला उत्तर म्हणून ती आयोजित केली आहे.प्र.२: चंद्रकांत पाटील यांनी सभेत कोणत्या मुख्य मुद्द्यांवर टीका केली?उ. – वारकरी समाजाचा अपमान, जातीयवादाचा आरोप, शरद पवार-सुप्रिया सुळे-अमोल मिटकरी यांच्या वक्तव्यांवर टीका आणि फडणवीस यांच्या कामगिरीचे समर्थन.प्र.३: गोपीचंद पडळकरांविषयी चंद्रकांत पाटील यांनी काय म्हटले?उ. – “तुम्ही नेत्यांवर बोला पण वैयक्तिक/कुटुंबावर नाही” असा सल्ला देत त्यांना व्यासपीठावरच कानपिचक्या दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.