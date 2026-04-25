Sangli politics news : 'जयंतराव, विश्वजित कदमांनी विशाल पाटलांचे काँग्रेसचे ‘तिकीट’ कापले', पडळकरांच्या गौप्यस्फोटाने सांगलीच्या राजकारणात चर्चांना उधाण

Vishal Patil Congress ticket : ''जयंत पाटील आणि विश्वजित कदम यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विशाल पाटील यांचे तिकीट ठरवून कापले होते. विश्वजित यांना तर कुठे वाटतंय की विशाल पाटील यांनी खासदार व्हावे. एक 'मार्केटिंग'चे धोरण आणि नाईलाज म्हणून त्यांनी त्यावेळी विशाल यांना पाठिंबा देण्याचा 'इव्हेंट' केला,'' अशी खरमरीत टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. यावेळी आमदार सदाभाऊ खोत उपस्थित होते..श्री. पडळकर यांनी २०२४ च्या निवडणुकीत झालेल्या 'इनसाईड स्टोरी'वरून पडदा हटवताना विश्वजित कदम यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेच, शिवाय या निवडणुकीत मी भाजपचंच काम केलं होते, असा खुलासादेखील केला..आमदार पडळकर म्हणाले, ''महाविकास आघाडीची उमेदवारी आधीच विकली गेली होती. जयंतराव, विश्वजित यांनी मिळून ते केले होते. विश्वजित यांना सर्व माहिती होते, मात्र त्यांना स्वतःची इमेज डेव्हलप करायची होती. काँग्रेसचा एखादा कार्यकर्ता तिकीट मागतोय आणि त्याच्या मागे मी कसा उभा राहतोय, हे दाखवण्याचा तो 'इव्हेंट' होता. त्यामुळेच विशालला तिकीट मिळाले पाहिजे, मिळाले पाहिजे, असे ते म्हणत होते. अशावेळी मीकसा पाठीशी उभा राहतोय, हे दाखवायचे होते. त्यांना वाटले नव्हते, विशाल अपक्ष लढेल. पण विशाल ऐकायला तयार नाही, हे कळल्यावर त्यांची हवा गेली.''.ते म्हणाले, ''आता विश्वजित कदम यांनी फारकाही मोठ्याने बोलायची गरज नाही. २०२९ मैदान जवळच आहे. त्या मैदानात आम्ही आहेच. मी त्या निवडणुकीत कुठेही आत-बाहेर केले नव्हते. '' ''मी तसला धंदाच करत नाही. विशाल पाटील यांना मदत मी कशाला करू? माझ्या पक्षाचा उमेदवार संजय पाटील होते. त्यामुळे त्या उलटं काम करण्याचा प्रश्नच नव्हता,'' असेही आमदार पडळकर यांनी सांगितले.