Sangli Politics : सांगलीत विश्वजीत कदम यांचे ठरलं, आघाडीसोबत जाणार की नाही काय म्हणाले?

कार्यकर्त्यांना प्राधान्याचा ग्वाही – आमदार विश्वजित कदम यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीचा निर्णय स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा विचार करूनच होईल, अशी ग्वाही दिली.रणनितीवर चर्चा – शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या तालुका काँग्रेसच्या बैठकीत निवडणुकीची रणनिती, स्थानिक राजकीय समीकरणे, कार्यकर्त्यांची मते आणि पक्षसंघटना मजबूत करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन – खासदार विशाल पाटील यांनी उमेदवारांना निवडणुकीत सर्वतोपरी मदत व कार्यकर्त्यांना बळ देण्याचे आश्वासन दिले..Sangli Politics News : कार्यकर्त्यांना विचारात घेऊनच आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडीचा निर्णय होईल, अशी ग्वाही आमदार विश्वजित कदम यांनी कार्यकर्त्याच्या बैठकीत दिली. येथील शासकीय विश्रामगृहात तालुका काँग्रेसची बैठक झाली. खासदार विशाल पाटील उपस्थित होते. निवडणुकांची रणनिती, कार्यकर्त्यांची मते, स्थानिक राजकीय समीकरणांचा आढावा आणि पक्षसंघटनेच्या मजबुतीबाबत आज चर्चा झाली..कदम म्हणाले, ''जिल्हास्तरावर महाविकास आघाडी म्हणून जर निवडणूक लढवायची ठरली तर स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्याला विचारात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. त्यामुळे आगामी काळात काँग्रेस पक्षाच्या बळकटीकरणासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी ताकदीने प्रयत्न करा.''.खासदार पाटील म्हणाले, ''काँग्रेस कार्यकर्त्यांना ताकद देऊ. उमेदवारी दिलेल्या प्रत्येकाला निवडणुकीत सर्वतोपरी मदत करू.'' बैठकीस युवा नेते डॉ. जितेश कदम, विधानसभा निरीक्षक झहर मुजावर (पुणे), जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. सिकंदर जमादार, प्रदेश काँग्रेस प्रतिनिधी माणिकराव भोसले, तालुकाध्यक्ष संजय हजारे, खजिनदार उदय शिंदे, प्रा. दादासाहेब ढेरे, विश्वास बोराडे, बळवंत यमगर, राजाराम घोरपडे, विशाल शिंदे, सुलोचना माने, गुलाब मकानदार, शशिकांत पवार, संदीप पाटील, सद्दाम पठाण, सलमान खान, अशोक जाधव, मधुकर सातपुते, चैतन्य पाटीलसह पदाधिकारी उपस्थित होते. कार्याध्यक्ष अविराजे शिंदे यांनी आभार मानले.