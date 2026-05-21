Sangli Weather Alert : सांगलीकरांनो, पुढील 5 दिवस घराबाहेर पडताना काळजी घ्या! 50 किमी वेगाने वादळी वारे अन् 'या' वेळेत कोसळणार मुसळधार पाऊस

सांगली : 'जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस मॉन्सूनपूर्व वादळी पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली (Sangli Weather Alert) आहे. शेतकऱ्यांनी शेतीकामे, काढणी आणि कृषी औषध फवारणीचे नियोजन काळजीपूर्वक करावे,' असे आवाहन करण्यात आले आहे..या कालावधीत जिल्ह्यातील बहुतांश भागांत दुपारनंतर किंवा सायंकाळी ४० ते ५० किलोमीटर प्रतितास वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. काही भागांत मुसळधार पाऊस, तर विजांचा कडकडाट व सर्वत्र हलका ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस होण्याचाही अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे..गुरुवारी रात्री ढगाळ वातावरण निर्माण होऊन सुमारे ३५ टक्के पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. काही ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडू शकतो. कमाल तापमान ३९ अंश, तर किमान तापमान २७ अंश सेल्सिअस राहण्याचाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..शुक्रवारी पावसाचा जोर अधिक राहण्याची शक्यता आहे. दुपारनंतर विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस होण्याची शक्यता अधिक आहे. पावसाची शक्यता ५५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत वर्तवण्यात आली आहे. तापमान ३७ अंशांपर्यंत खाली येण्याचाही अंदाज आहे..शनिवारीही वादळी वारे, विजांसह पावसाचे सावट कायम राहणार आहे. या दिवशी कमाल तापमान ३६ अंश सेल्सिअसपर्यंत राहू शकते. दरम्यान, रविवारी (ता. २४) आणि सोमवारी (ता. २५) पावसाचा जोर काहीसा ओसरणार आहे. हवामान मुख्यतः स्वच्छ, उष्ण राहण्याची शक्यता आहे. या दोन दिवसांत पावसाची शक्यता १५ ते २० टक्क्यांवर राहील. तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पावसाचे स्वरूप खंडित राहणार आहे. काही गावांत जोरदार, तर शेजारच्या भागांत हलका पाऊस होऊ शकतो.