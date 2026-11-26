विटा : शक्तिपीठ महामार्गासाठी सुरू असलेल्या जमीन मोजणीला सलग दुसऱ्या दिवशी बुधवारी (ता. २५) खानापूर तालुक्यातील घानवड व भाळवणी, तसेच कडेगाव तालुक्यातील नेवरी येथे शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध करत मोजणी बंद पाडली. मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात असतानाही शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना माघार घ्यावी (Shaktipeeth Highway land survey stopped) लागली..मंगळवारी (ता. २४) माजी खासदार राजू शेट्टी, अखिल भारतीय किसान सभेचे उमेश देशमुख, ॲड. दीपक लाड यांच्यासह अनेक संघटनांच्या झेंड्याखाली शक्तिपीठ विरोधात आंदोलनाने जोर पकडला आहे. खानापूर तालुक्यातील चिखलहोळ, माहुली व भाग्यनगर येथे झालेल्या आंदोलनानंतर बुधवारी प्रशासनाने नेवरी, भाळवणी व घानवडकडे मोर्चा वळवला. मात्र, शेतकऱ्यांनी आधीच ठिय्या मांडून मोजणीला विरोध केला. भाळवणीत अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी परतवून लावले, तर काही ठिकाणी झटापट व वादावादीचे प्रकार घडले. शक्तिपीठ रद्द करा, जमीन देणार नाही’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला..SSC-HSC Exam : दहावी-बारावीच्या परीक्षेत मोठा बदल; नापास होणाऱ्यांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी बोर्डाची नवी रणनीती, निकाल 100 टक्के लावण्यासाठी काय आहे मास्टरप्लॅन?.मोजणीला विरोध करणाऱ्या शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे निमंत्रक अॅड. दीपक लाड, तसेच नेवरीतील अभिजित महाडिक, संपत महाडिक, सुभाष महाडिक आणि सचिन सकट यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन विटा पोलिस ठाण्यात ठेवले. या कारवाईविरोधात सायंकाळी पाचच्या सुमारास नेवरी, भाग्यनगर, घानवड व माहुली येथील शेतकऱ्यांनी विटा पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन केले. ताब्यात घेतलेल्या कार्यकर्त्यांना सोडल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतल्यानंतर पोलिसांनी सर्वांची सुटका केली. प्रकल्प रद्द करण्याची हमी द्यावी, अन्यथा संघर्ष सुरूच राहील, असा इशारा श्रीदास होनमाने व अॅड. दीपक लाड यांनी दिला. या वेळी विविध गावांतील शेतकरी व पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.