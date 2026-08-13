पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipeeth Highway Protest : जयंत पाटील, राजू शेट्टी एकत्र! 'शक्तिपीठ' रद्द करण्यासाठी सांगलीत मोठ्या आंदोलनाची घोषणा; 31 गावांतील 3 हजार एकरांहून अधिक जमीन बाधित

Why Are Farmers Opposing the Shaktipeeth Highway? : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सांगलीत २१ ऑगस्टला मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
What is the Shaktipeeth Highway project?

What is the Shaktipeeth Highway project?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : ‘जनतेची मागणी नसताना शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. हा प्रकल्पच रद्द करावा, या मागणीसाठी २१ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता विश्रामबाग चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती आमदार जयंत पाटील व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आज पत्रकार परिषदेत (Jayant Patil protest against Shaktipeeth Highway) दिली.

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