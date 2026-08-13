Shaktipeeth Highway Protest : जयंत पाटील, राजू शेट्टी एकत्र! 'शक्तिपीठ' रद्द करण्यासाठी सांगलीत मोठ्या आंदोलनाची घोषणा; 31 गावांतील 3 हजार एकरांहून अधिक जमीन बाधित

सांगली : ‘जनतेची मागणी नसताना शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. हा प्रकल्पच रद्द करावा, या मागणीसाठी २१ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता विश्रामबाग चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती आमदार जयंत पाटील व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आज पत्रकार परिषदेत (Jayant Patil protest against Shaktipeeth Highway) दिली..जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघणाऱ्या मोर्चात खासदार विशाल पाटील, आमदार विश्वजित कदम, शक्तिपीठबाबत शेतकरी यांच्यासह महापुराचा फटका बसणारे शेतकरीही सहभागी होणार आहेत..Surat-Chennai Expressway : परंडा-तुळजापूर तालुक्यातील 31 गावांत भूसंपादन वेगात; शेतकऱ्यांना मिळणार कोट्यवधींचा मोबदला, 481 हेक्टर क्षेत्र ताब्यात.शेट्टी म्हणाले, ‘‘राज्यात ठेकेदारांच्या हितासाठी प्रकल्प उभारले जात आहेत. शक्तिपीठ महामार्गासाठी तब्बल २५ हजार हेक्टर जमीन जाणार असून, त्यापैकी १८ हजार हेक्टर बागायती जमीन आहे. त्यामुळे ‘कृष्णा’, ‘वारणा’सह अन्य नद्यांच्या काठावरील गावांना महापुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. सांगली जिल्ह्यातील ३१ गावांतील सुमारे तीन हजार ५२ एकर जमीन बाधित होणार आहे. या महामार्गाचा खर्चही प्रवास करणाऱ्यांकडून वसूल केला जाणार आहे. शक्तिपीठविरोधात राज्यातील १२ जिल्ह्यांत जनजागृती केली आहे. संयुक्त मोजणीही होऊ देणार नाही. परभणीत १६ आणि हिंगोलीत १७ ऑगस्टला मोर्चा काढण्यात येणार आहे.’’.कर्जमाफीबाबत ते म्हणाले, ‘‘एकदाही कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांची नावे यंदाच्या यादीत नाहीत. उद्योजकांची १६ लाख कोटींची कर्जे माफ होतात; मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकडे दुर्लक्ष केले जाते.’’.Mumbai-Goa Highway : कोकणवासीयांसाठी गुड न्यूज! मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळुणातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वाकडे, लवकरच वाहतूक सुरू होण्याची शक्यता.आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘शक्तिपीठ महामार्गाबाबत जनतेच्या भावना तीव्र विरोधाच्या आहेत. या मार्गाची गरजच नाही. यापूर्वी सभा, मोर्चे आणि आंदोलने केली आहेत. पंढरपूर येथेही राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात साकडे घातले. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून सकस जमिनी बागायती केल्या आहेत. नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी हा महामार्ग मोठे संकट ठरणार आहे. सरकारने या प्रश्नावर संवादाची भूमिका घेतली पाहिजे.’’ यावेळी शेतकरी संघटनेचे बी. जी. पाटील, धनाजी गुरव उपस्थित होते.तालुकानिहाय बाधित जमीनखानापूर ६१५ एकरकडेगाव ८८२ एकरपलूस ५८२ एकरवाळवा ९७३ एकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.