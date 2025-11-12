पश्चिम महाराष्ट्र

Viral Video Sangli Crime : ब्रेकिंग! सांगलीत भरदिवसा पोलिसांसमोर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न; कलगुटकी खून प्रकरणातील सूत्रधारांना शूट करणार तेवढ्यात...

Sangli Miraj Crime : मिरजेत निखिल कलगुटगी याच्या खुनातील मुख्य सूत्रधारांसह चौघांना पोलिसांनी पुण्यातील लोणावळ्यामध्ये मागच्या चार दिवसांपूर्वी बेड्या ठोकल्या होत्या.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Gunfire In Sangli : मिरजेतील निखिल कलगुटगी या तरुणाच्या खून प्रकरणातील आरोपी सलीम पठाण आणि चेतन कलगुटकीवर आज मिरजेच्या सिव्हिल हॉस्पिटल परिसरामध्ये खुनी हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. पोलीस हेड कॉन्स्टेबल राजेश गवळी यांच्या सतर्कतेमुळे अनर्थ टळला. पीएसआय दत्तात्रय पुजारी आणि हेड कॉन्स्टेबल राजेश गवळी यांनी हल्ल्याच्या प्रयत्नात असलेल्या आरोपीला ताब्यात घेतलं. त्याच्याकडून एक बंदुक आणि एक कोयता जप्त केला. दरम्यान अन्य तीन हल्लेखोर त्या ठिकाणाहून पळून गेले. या घटनेमुळे मिरजेत खळबळ माजली आहे.

