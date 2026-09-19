Sangli Ganesh Visarjan : सांगलीत पटवर्धनांच्या हस्ते 'श्रीं'ची आरती अन् शाही मिरवणूक; गणपती पंचायतन संस्थानच्या विघ्नहर्त्याला निरोप

सांगली : ‘विघ्नहर्त्या गणराया, दुष्काळाचे संकट दूर कर...बाजारपेठेवर असणारे महागाईचे सावट मिटवून टाक...’ असे साकडे घालत सुखकर्त्याला भावपूर्ण वातावरणात निरोप देण्यात (Sangli Ganesh Visarjan 2026) आला. येथील श्री गणपती पंचायतन संस्थानच्या गणेशोत्सवाची सांगता पारंपरिक विसर्जन मिरवणूक व रथोत्सवाने उत्साही वातावरणात झाली. भाविक-भक्तांनी ‘मंगलमूर्ती मोरया...दुष्काळाचे सावट दूर करूया,’ अशा जयघोषात गणरायाला सुख-समृद्धीची मनोकामना व्यक्त केली. .दरबार हॉलमध्ये विजयसिंहराजे पटवर्धन, राजलक्ष्मीराजे पटवर्धन, आदित्यराजे पटवर्धन यांच्याहस्ते दुपारी ३ वाजता ‘श्रीं’ची आरती झाली. आरतीनंतर ‘मोरयाऽऽ मोरयाऽऽ’च्या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला. व्यवस्थापक जयदीप अभ्यंकर, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, महापालिका आयुक्त संजीता महापात्र, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त अश्विनी पाटील, विद्या पाटील, केंद्रीय जीएसटीचे सहायक आयुक्त यू. के. सतीश, वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र मेढेकर, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे नितीन चौगुले, जंगम समाजाचे जिल्हाध्यक्ष कैलास स्वामी, दिगंबर जाधव, शंभूराज काटकर, सावकार शिराळे यांच्यासह राजपरिवार उपस्थित होता..आरतीनंतर ‘श्रीं’ची लाकडी रथातून विसर्जन मिरवणूक निघाली. शहरातील ‘नादप्रतिष्ठा’, ‘ओम रुद्र’, ‘शिवतांडव’ या पथकांचा ढोल-ताशांचा गजर, सांगलीवाडीच्या मुलींची लेझीम प्रात्यक्षिके, मर्दानी खेळ, लाठी-काठी प्रात्यक्षिके, उंट-घोडे अशा वातावरणाने जोश भरला. प्रारंभी सजवलेली बैलगाडी, त्यानंतर बँड, लेझीम, ढोल, ताशा, ध्वज पथक व शेवटी वारकरी सांप्रदायिक मंडळाचा टाळांचा गजर असा मिरवणुकीचा शिस्तबद्ध क्रम होता..Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'चं राजकारण तापलं! मंत्री मुश्रीफ, विनय कोरेंनी नियोजित दौरे रद्द करून गाठली मुंबई; नेत्यांची जोरात फिल्डिंग, राजकीय चर्चांना उधाण.राजवाडा चौक, पटेल चौक आणि गणपती पेठेतून मार्गक्रमण करत ही मिरवणूक श्री गणपती मंदिरात पोहोचली. मंदिरातही विजयसिंहराजे पटवर्धन व आदित्यराजे पटवर्धन यांच्याहस्ते ‘श्रीं’ची आरती झाली. त्यानंतर ‘श्रीं’च्या मूर्तीसह रथ टिळक चौकमार्गे कृष्णा नदीवरील सरकारी घाटाकडे मार्गस्थ झाला. सरकारी घाटावर विधिवत पूजाअर्चा करून श्री गणरायाच्या मूर्तीचे कृष्णा नदीत विसर्जन करण्यात आले. मानकरी गजानन आंबी, विश्वेश आंबी, विजय आंबी, महादेव आंबी यांनी परंपरेप्रमाणे सजवलेल्या होडीतून नदीच्या मध्यभागी नेऊन ‘श्रीं’चे विसर्जन केले..Gokul Election 2026 : 'हिंमत असेल तर त्या अदृश्य शक्तीचे नाव जाहीर करा'; सतेज पाटलांचे मंत्री मुश्रीफ यांना उघड आव्हान, गोकुळ निवडणुकीवरून राजकारण तापलं.क्षणचित्रे...विजयसिंहराजे व कन्या भाग्यश्री यांच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कडक पोलिस बंदोबस्तसजवलेले उंट, घोडे, अब्दागिरी असा शाही थाटरथावर ‘मोरयाऽऽ’चा गजर करत पेढ्यांसह फुलांची उधळणपारंपरिक वाद्यांच्या गजरात सांगलीकर थिरकलेगणपती मंदिरासमोर रेखाटलेली भव्य रांगोळी लक्षवेधीसंजय राखी, सिंधी समाज, शिवसमर्थ मंडळ, द्वारिका परिवार, महाराजा ग्रुपतर्फे महाप्रसादसह्याद्री मशिनरी पॉईंट, गणेश ज्वेलर्स, आरजीपी ग्रुपतर्फे अल्पोपाहार, पाणी वाटपमहापौर, नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांची सोहळ्याकडे पाठकडक उन्हातही भाविकांचा उत्साह कायम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.