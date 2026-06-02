महिला कर्मचाऱ्याकडे शरीरसुखाची मागणी, वरिष्ठ लिपिकाला एसटीच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात बेदम चोप; व्हायरल व्हिडीओने खळबळ

एसटी महामंडळाच्या वर्धापन दिनीच एसटीमध्ये कार्यरत वरिष्ठ लिपिकाने महिलेचा विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आलीय. महिलेकडं शरीरसुखाची मागणी करत विनयभंग करणाऱ्या वरिष्ठ लिपिकाला चोप देण्यात आला. याचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. सांगलीत एसटीच्या विभागीय कार्यलयात हा प्रकार घडला. या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल झाली असून वरिष्ठ लिपिकाला ताब्यात घेण्यात आलं आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पीडित महिला एसटीच्या एका कार्यालयात काम करते. तर संशयित विनायक कदम हा एसटीमध्ये सांख्यिकी विभागात वरिष्ठ लिपिक आहे. कदम हा गेल्या अनेक दिवसांपासून पीडित महिलेकडे वाईट नजरेने बघत होता. पीडित महिलेला हे समजल्यानंतर ती घाबरली होती आणि याबाबत तिने नातेवाईकांनाही माहिती दिली होती. १६ मे २०२६ रोजी सकाळी संशयित कदम हा पीडित महिलेजवळ गेला होता आणि तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली होती. यावेळी पीडितेनं कदमची तक्रार वरिष्ठांकडे केली होती मात्र त्याची दखल घेतली गेली नव्हती..दरम्यान, एसटीच्या वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम विभागीय कार्यालयात सुरु होता. तेव्हा सर्व अधिकारी एकत्र जमले होते. कार्यक्रम संपल्यानंतर पीडित महिलेचे नातेवाईक त्याला जाब विचारण्यासाठी आले. त्यावेळी कदमला नातेवाईकांनी तिथेच चोप देण्यास सुरुवात केली. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे कार्यालयात एकच गोंधळ उडाला. संतप्त नातेवाइकांनी संशयित कदमला शिव्यांची लाखोली वाहिली..वरिष्ठ लिपिकाला बेदम चोप दिल्यानंतर कार्यालयातील इतर कर्मचाऱ्यांनी संतप्त नातेवाइकांची कशीबशी समजूत काढत गोंधळ शांत केला. दरम्यान, सांगली शहर पोलिसांना या प्रकाराची माहिती मिळताच ते कार्यालयात दाखल झाले. या प्रकरणी सायंकाळी पीडित महिलेने फिर्याद दिल्यानंतर कदम विरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला.