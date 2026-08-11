पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Stomach Infection : गटाराजवळ वडापाव, कळकट-मळकट हॉटेल्स अन् भेसळयुक्त खाणं पडतंय महागात; डॉक्टरांचा गंभीर इशारा

Why Monsoon Increases Digestive Problems : सांगली परिसरात गेल्या दोन महिन्यांत पोटविकाराच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. भेसळयुक्त अन्न आणि पावसाळ्यातील अस्वच्छ खाद्यपदार्थांपासून नागरिकांनी सावध राहून स्वच्छ ठिकाणीच खाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Sangli stomach problems during rainy season

Sangli stomach problems during rainy season

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : गेल्या दोन महिन्यांत सांगलीसह परिसरात पोटविकाराच्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. आतड्यांना सूज आलीय, अशा तक्रारी अधिक (Sangli stomach problems) आहेत. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भेसळयुक्त खाणे. पावसाळ्यात अस्वच्छ ठिकाणी चमचमीत खाण्यावर ताव मारणे. त्याबाबत लोकांनी जागरूक राहावे आणि अस्वच्छ ठिकाणी खाणे टाळावे, असे आवाहन वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांनी केले आहे.

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