Sangli Stomach Infection : गटाराजवळ वडापाव, कळकट-मळकट हॉटेल्स अन् भेसळयुक्त खाणं पडतंय महागात; डॉक्टरांचा गंभीर इशारा

सांगली : गेल्या दोन महिन्यांत सांगलीसह परिसरात पोटविकाराच्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. आतड्यांना सूज आलीय, अशा तक्रारी अधिक (Sangli stomach problems) आहेत. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भेसळयुक्त खाणे. पावसाळ्यात अस्वच्छ ठिकाणी चमचमीत खाण्यावर ताव मारणे. त्याबाबत लोकांनी जागरूक राहावे आणि अस्वच्छ ठिकाणी खाणे टाळावे, असे आवाहन वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांनी केले आहे..अन्न-औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर हॉटेल, नाश्ता सेंटर, टपऱ्यांवर स्वच्छता मोहीम सुरू झाली, मात्र सगळ्याच ठिकाणी बदल झालेला नाही. काही ठिकाणी गटारावर वडापाव, भजी विकली जातात..काही हॉटेल, ढाबे कळकट-मळकट आहेत. अशा ठिकाणी जेवल्याचे गंभीर परिणाम दिसत आहेत. विशेषतः सध्या ‘पोटात दुखतंय, उलटी होतेय, मळमळतंय’, अशा तक्रारी फॅमिली डॉक्टरांकडे खूप प्रमाणात वाढल्या आहेत. काहींना प्राथमिक उपचाराने बरे वाटते, तर काहींना रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली आहे, असेही डॉक्टरांनी सांगितले..Sindhudurg FDA Action : सिंधुदुर्गात 'एफडीए'ची कडक कारवाई! 82 ठिकाणी छापे, 12 दुकाने बंद अन् 22 लाखांचा गुटखा जप्त.‘अन्न-औषध’कडून दुर्लक्षअन्न-औषध प्रशासनाने हॉटेल्स, ढाब्यांवर तपासणी मोहिम गतिमान केली आहे, मात्र रस्त्याकडेला गाड्यावर विकल्या जाणाऱ्या अन्न पदार्थांकडे अद्याप लक्ष दिलेले नाही. पावसाळ्यात इथे असणारी अस्वच्छता, साचलेले पाणी, गटाराकडे अन्न तयार करणे, हे सारे प्रकार आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत..पूर्वी दूषित पाण्यामुळे पोटाचे विकार व्हायचे. आता बहुतांश लोक शुद्धीकरण केलेले पाणी पितात, परिणामी ते प्रमाण कमी झाले आहे. परंतु, भेसळयुक्त आणि अधिक चमचमीत, मसालेदार, त्याच-त्या तेलात तळलेले पदार्थ सतत खाण्यामुळे पोटाचे विकार वाढले आहेत. जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी आपण काय खातोय, याचे भान राहिले नाही का, हा प्रश्न निर्माण होतो. अन्नभेसळीचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. त्याचे परिणामही दिसताहेत.’’-डॉ. बिंदूसार पलंगे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.