Sugar Price Hike Maharashtra : साखरेचे भाव क्विंटलमागे 900 रुपयांनी घसरले; तरीही किरकोळ बाजारात दर 67 रुपयांवर, फायदा साठेबाजांचाच?

सांगली : साखरेच्या दरवाढीचा फायदा नेमका साठेबाजांच्या खिशात गेला काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत (Sugar Stock Limits Imposed to Curb Hoarding) आहे. गेल्या काही आठवड्यांत साखरेचे घाऊक दर वाढल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत क्विंटलमागे तब्बल ९०० रुपयांनी घसरून सुमारे सहा हजार रुपयांवर आले आहेत. .मात्र, किरकोळ बाजारात साखर अद्यापही ६५ ते ६७ रुपये किलो दराने विकली जात आहे. त्यामुळे दरवाढीचा फायदा व्यापाऱ्यांना आणि साखर बाजारातील घटकांना झाला; मात्र ऊस उत्पादकांच्या पदरात निराशाच पडल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून होत आहे..देशांतर्गत साखरेचा कमी झालेला साठा, हंगामाच्या अखेरीस कमी उपलब्धता, सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी आणि आगामी गाळप हंगाम सुरू होण्यास असलेल्या अवकाशामुळे ऑगस्टच्या सुरुवातीपासून साखरेच्या घाऊक दरात जवळपास २० टक्क्यांनी वाढ झाली. उत्पादनाचे अंदाज आणि प्रत्यक्ष उत्पादनातील फरक, तसेच निर्यात व देशांतर्गत पुरवठ्याबाबतचे निर्णय यांचाही बाजारावर परिणाम झाला..केंद्र सरकारने दहा लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, ही साखर देशात येऊन प्रक्रिया होऊन बाजारात उपलब्धतेसाठी दीड महिना लागेल. नोव्हेंबरमध्ये कारखाने सुरू झाल्यानंतरच त्यावर प्रक्रिया होईल. त्यामुळे आयातीची घोषणा झाली असली तरी तत्काळ बाजारातील दर कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी केंद्राने व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावरही निर्बंध आणले आहेत..Sangli Highway Update : विटा-नागज महामार्गासाठी 95 कोटी मंजूर; कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र कनेक्टिव्हिटीचा मार्ग मोकळा, गडकरींकडे खासदार पाटलांनी केला होता पाठपुरावा.साखरेच्या दरवाढीत सर्वाधिक दुर्लक्षित घटक ऊस उत्पादक ठरल्याचे चित्र आहे. साखरेचा दर वाढला म्हणून उसाला मिळणारा दर आपोआप वाढत नाही. ग्राहकांनी चार दिवसांपूर्वी किलोला ७४-७५ रुपये मोजले, तर आता ६५ ते ६७ रुपये मोजावे लागत आहेत. त्याचवेळी घाऊक दर दोन दिवसांत ९०० रुपयांनी कमी झाला आहे. त्यामुळे या दरातील चढ-उताराचा प्रत्यक्ष फायदा कोणाला झाला, याची चर्चा सुरू झाली आहे..ग्राहकांचा सवालग्राहक सागर पवार म्हणाले, ‘‘‘ग्राहक किलोला ६५-६७ रुपये देतो; पण त्याचा फायदा शेतकऱ्याच्या उसाच्या दरात दिसत नाही. साखरेचा भाव वाढला की व्यापाऱ्यांना फायदा आणि भाव कमी झाला की त्याचा फटका शेतकऱ्यांना, ही व्यवस्था बदलली पाहिजे.’’.टनाला ७०० रुपये दुसऱ्या हप्त्याची मागणीसाखरेच्या वाढलेल्या दराचा फायदा ऊस उत्पादकांनाही मिळावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. गत हंगामातील उसासाठी टनामागे ७०० रुपयांचा दुसरा हप्ता देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. साखरेच्या दरातील वाढीचा योग्य हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, अशी संघटनेची भूमिका आहे..Ratnagiri Airport Update : रत्नागिरी विमानतळावरून लवकरच उड्डाण! 90 टक्के काम पूर्ण; पाहा कसे असणार अत्याधुनिक टर्मिनल? पालकमंत्री उदय सामंतांकडून पाहणी.कारखान्यांनी ७० टक्के साखर नोव्हेंबर ते डिसेंबर काळात तोट्यात विकली. जूनमध्ये क्विंटलला ३९०० रुपये, जुलैमध्ये ४४०० रुपये, तर सध्या ५५०० रुपये दर मिळतो. तरीही मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत नाही. सध्याच्या १७ टक्के कोट्याला दरवाढीचा फायदा झाला. पुनर्विक्रीत फायदा होत आहे.-आर. डी. माहुली, व्यवस्थापकीय संचालक, राजारामबापू साखर कारखाना.साखरेचा दर ९०० रुपयांनी कमी होऊन सहा हजारांवर आला आहे. कोटा मंजुरीवर दर ठरतात. ऑगस्टअखेर दर बरेच कमी होतील. आयात केली तरी सध्या कारखाने बंद असल्याने ऑक्टोबरनंतरच दर पूर्वपदावर येतील, असे वाटते.-राजीव गिडवाणी, साखर व्यापारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.