Sangli News : सांगलीत गळीत हंगामाला वेग! १५ कारखाने सुरू; तब्बल १२.९७ लाख टन उसाचे गाळप, क्रांती कारखाना सर्वांत पुढे

सांगली: जिल्ह्यात यंदाच्या गळीत हंगामाला गती आली आहे. पंधरा साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले आहे. १२ लाख ९७ हजार १९० टन उसाचे गाळप करून ११ लाख ४४ हजार २५२ क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. .साखरेचा उतारा ८.८२ टक्के आहे. कुंडल येथील क्रांती कारखान्याने सर्वाधिक उसाचे गाळप करून सर्वाधिक साखर उत्पादन नोंदवले आहे. येत्या पंधरवड्यात पूर्ण क्षमतेने गाळप सुरू होण्याची शक्यता आहे..Crushing factories: 'सातारा जिल्ह्यात बहुतांश कारखान्यांचे गाळप सुरू'; बदलती नैसर्गिक परिस्थिती लक्षात घेऊन व्यवस्थापनांचा निर्णय .जिल्ह्यात यंदाच्या हंगामात १० सहकारी, तर पाच खासगी अशा १५ साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू केला आहे. हंगाम सुरू होऊन सरासरी पंधरा ते अठरा दिवस झाले आहेत. या कालावधीत ऊस गाळपाला चांगली गती आल्याचे चित्र आहे..दरासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ऊसदरासंदर्भात बैठक झाली. कारखानदारांनी अखेर मुदत संपेपर्यंत कारखानदारांनी ऊसदर जाहीर केल्यानंतर तिढा सुटला..Kolhapur Sugar : कोल्हापुरातील कारखान्यांना जमतंय; सांगलीत का नाही?, सांगली ऊसदरात नाही चांगली....ऊसदराचा प्रश्न सुटल्याने आंदोलन मागे घेतले गेले आणि जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी जोरात गाळप सुरू केले. डफळापूर (ता. जत) येथील 'श्रीपती शुगर'ने ऑक्टोबरच्या शेवटच्या गाळप आठवड्यात सुरू केले असून इतर कारखान्यांनी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात गाळप सुरू केले आहे. .क्रांती कारखाना गाळप आणि उत्पादनात आघाडीवर आहे. साखराळे येथील राजारामबापू कारखाना उताऱ्यात अव्वल आहे. 'उदगिरी'चा (बामणी) साखरेचा उतारा सर्वांत कमी असून खानापूर येथील 'यशवंत शुगर' गाळप आणि साखर उत्पादनात शेवटच्या स्थानी आहे..साखर कारखाना \tगाळप (टनात) \tसाखरेचे उत्पादन...(क्विंटल)दत्त इंडिया ,सांगली \t ११८४२० \t ११४०५राजारामबापू, साखराळे \t१००३३० \t ९३५००विश्वासराव नाईक, शिराळा\t ८०८२०\t ७२५६०हुतात्मा, वाळवा \t ७१११०\t ६४०७५राजारामबापू, वाटेगाव-सुरुल ७३२९०\t ७२९००राजारामबापू, तिप्पेहळी\t ४९६१०\t ४१८३०.सोनहिरा, वांगी १४३३१५ १११६७०क्रांती, कुंडल १५९९५० १३७९९०राजारामबापू, कारंदवाडी ४९४५० ४८७६०मोहनराव शिंदे, आरग ८३५१० ८३५३०दालमिया, कोकरूड ६२४५० ५८२५०यशवंत शुगर, नागेवाडी २८२९० २६२२०उदगिरी, बामणी ९८९३९ ५८१५०सद्गुरू श्री श्री, राजेवाडी ७२९२६ ५५९१७श्रीपती शुगर, डफळापूर १०४१५० १०४८५० एकूण १२,९७,१९० ११,४४,२५२