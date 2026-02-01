Sangli Crime : सांगली हादरली! 'हार्ट ऑफ सिटी'त पोरासमोरच बापाला ठेचून संपवलं, मुलालाही बेदम मारहाण, नेमकं काय घडलं?

सांगली : हार्ट ऑफ सिटी म्हणून ओळखले जाणाऱ्या विश्रामबागमध्ये काल नशेखोरांनी धिंगाणा (Sangli Vishrambag Crime) घातला. लिमये मळा ते इनाम धामणी रस्त्यावर नशेखोर तिघांनी क्रांतिकुमार शेडबाळे (वय ५५, रा. इनाम धामणी, ता. मिरज) यांचा मारहाण करून दगडाने ठेचून निर्घृण खून केला. या हल्ल्यात मृत क्रांतिकुमार यांचा मुलगा सुयश (वय २२) हा देखील गंभीर जखमी झाला. .नशेखोरांनी केलेल्या खुनानंतर इनाम धामणीतील संतप्त नागरिकांनी पोलिसांना खडसावून जाब विचारला. दरम्यान, हल्ल्यानंतर पळून जाणाऱ्या तिघांना ८० फुटी बाजारात नागरिकांनी पकडून चोप देत पोलिसांच्या ताब्यात दिले. विश्रामबाग येथील लिमये मळा ते इनाम धामणी या कच्च्या रस्त्यावर नशेखोरांचा अड्डा निर्माण झाला आहे. धामणीतील नागरिकांनी तक्रार करूनदेखील कारवाई झाली नव्हती..Pune News : लोणीकंदच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाचे हृदयविकाराने निधन; कोल्हापुरातील मूळगावी होणार अंत्यसंस्कार.काल रात्रीदेखील नशेखोरांचा अड्डा सुरूच होता. रात्री पावणेदहाच्या सुमारास इनाम धामणीतील शेतकरी क्रांतिकुमार यांचा मोबाईल कोठेतरी पडल्यामुळे ते मुलगा सुयश याला घेऊन विश्रामबागकडे येत होते. तेव्हा वाटेत तिघा नशेखोरांनी त्यांना अडवले. त्यांच्यात वाद झाला. तेव्हा एकाने कोयता काढून मुलगा सुयश याच्यावर हल्ला चढवला..Chorla Ghat Case : 400 कोटींच्या कंटेनर लुटीचा 'मास्टरमाईंड' अखेर शरण; किशोर सावळा नाशिक पोलिसांच्या ताब्यात, चोर्ला घाटात काय घडलं?.सुयश जखमी झाल्यानंतर वडील क्रांतिकुमार यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी रस्त्यावर पडलेला मोठा दगड उचलून क्रांतिकुमार यांच्या डाेक्यात घातला. त्यामुळे गंभीर जखमी होऊन अतिरक्तस्त्रावाने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. हल्ल्यानंतर तिघा नशेखोरांनी विश्रामबाग येथील स्फूर्ती चौकाकडे पळ काढला. परंतु, ८० फुटी बाजारात हा प्रकार समजल्यानंतर नागरिकांनी त्यांना पकडून चोप दिला. त्यानंतर विश्रामबाग पोलिसांच्या ताब्यात दिले. दरम्यान, खुनाची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक सुधीर भालेराव यांच्या पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली..तसेच ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक भैरू तळेकर देखील घटनास्थळी आले. तोपर्यंत नागरिकांची गर्दी जमली होती. पोलिसांनी गर्दी हटवून पंचनामा केला. घटनास्थळी चप्पल आणि दगड पडला होता. तसेच मृत क्रांतिकुमार रक्ताच्या थारोळ्यात पडले होते. स्पेशल रेस्क्यू टीमच्या मदतीने मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सिव्हीलमध्ये पाठवला..पोलिसांवर संतापखुनानंतर धामणी व परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने जमले होते. त्यांनी तपासासाठी आलेल्या पोलिसांवर संताप व्यक्त केला. याठिकाणी नशेखोरांचा अड्डा निर्माण झाला आहे. वारंवार तक्रार करूनही पोलिस कारवाई करत नाहीत. पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे हा खून झाल्याचा आरोप केला. तेव्हा पोलिसांनी शांतपणे ऐकून घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.