पश्चिम महाराष्ट्र

Renavi Ghat ST Accident : विट्याजवळील रेणावी घाटात दोन एसटींचा भीषण अपघात; अतिदक्षता विभागात 9 जणांची मृत्यूशी झुंज, 17 वर्षीय साक्षीचा उपचारादरम्यान मृत्यू

Renavi Ghat ST bus accident latest update : विट्याजवळील रेणावी घाटात दोन एसटींच्या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या १७ वर्षीय विद्यार्थिनी साक्षी पवारचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Sakshi Pawar death after Renavi Ghat accident

Renavi Ghat ST bus accident latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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विटा (जि. सांगली) : विजापूर- गुहागर राष्ट्रीय महामार्गावर विट्याजवळील रेणावी घाटात गुरुवारी (ता. १३) दोन एसटींच्या धडकेत झालेल्या अपघातातील जखमी महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी साक्षी चंद्रकांत पवार (वय १७, ऐनवाडी, ता. खानापूर) हिचा काल उपचारादरम्यान विट्यातील खासगी रुग्णालयात मृत्यू (Sangli ST Bus Accident) झाला. काल (ता. १३) झालेल्या या अपघातात नंदाबाई हरिदास त्रंबके (६०, खानापूर) व धोंडिराम लक्ष्मण पाटील (७८, बांबवडे, जि. सातारा) हे जागीच ठार झाले होते. साक्षी हिच्या डोक्याला आणि छातीला जबर मार लागला होता.

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