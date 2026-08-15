Renavi Ghat ST Accident : विट्याजवळील रेणावी घाटात दोन एसटींचा भीषण अपघात; अतिदक्षता विभागात 9 जणांची मृत्यूशी झुंज, 17 वर्षीय साक्षीचा उपचारादरम्यान मृत्यू

विटा (जि. सांगली) : विजापूर- गुहागर राष्ट्रीय महामार्गावर विट्याजवळील रेणावी घाटात गुरुवारी (ता. १३) दोन एसटींच्या धडकेत झालेल्या अपघातातील जखमी महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी साक्षी चंद्रकांत पवार (वय १७, ऐनवाडी, ता. खानापूर) हिचा काल उपचारादरम्यान विट्यातील खासगी रुग्णालयात मृत्यू (Sangli ST Bus Accident) झाला. काल (ता. १३) झालेल्या या अपघातात नंदाबाई हरिदास त्रंबके (६०, खानापूर) व धोंडिराम लक्ष्मण पाटील (७८, बांबवडे, जि. सातारा) हे जागीच ठार झाले होते. साक्षी हिच्या डोक्याला आणि छातीला जबर मार लागला होता. .काल सकाळी तिचा मृत्यू झाला. आणखी जखमी पंधरा प्रवाशांवर खासगी दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत. त्यातील नऊ जण अतिदक्षता विभागात आहेत. अपघातात एकूण ३८ जण जखमी झाले होते. यापैकी १७ जणांची प्रकृती गंभीर होती. यात महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि शाळकरी मुले, मुलींचाही समावेश होता. अपघातातील सात गंभीर जखमींना पुढील उपचारासाठी सांगली, कऱ्हाड व कोल्हापूर येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Maharashtra Companies : 6 लाखांवरून थेट 21 लाखांवर! मोदी सरकारच्या काळात कंपन्यांची संख्या कशी वाढली? उदय सामंतांचा मविआला सवाल, 'फेक नॅरेटिव्ह'वरुनही पलटवार.अपघातातील मृतांच्या वारसांना १० लाखांची मदतरेणावी घाटातील दोन एसटीच्या अपघातात मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत देण्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. अपघातातील जखमींच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च शासन आणि एसटी महामंडळ करणार आहे. यासाठी परिवहन मंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे आमदार सुहास बाबर यांनी सांगितले..रेणावी घाटात दोन एसटींची धडक होऊन झालेल्या अपघातात नंदाबाई हरिदास त्रिंबके (वय ६०, खानापूर) आणि धोंडिराम लक्ष्मण पाटील (वय ८०, बांबवडे, जि. सातारा) यांचा मृत्यू झाला, तर ३८ प्रवासी जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच आमदार बाबर यांनी घटनास्थळी धाव घेत प्रशासनाशी समन्वय साधला. पोलिस, प्रशासन आणि बचाव पथकाने युद्धपातळीवर मदतकार्य करून बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढले..Devbhumi Jat Name Change Latest News : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'देवभूमी जत' नामकरणाचा मार्ग मोकळा, गॅझेट नोटिफिकेशन लवकरच; पालकमंत्री चंद्रकांतदादांची माहिती.जखमींना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी बाबर यांनी गुरुवारी (ता. १३) रात्री उशिरापर्यंत ग्रामीण आणि खासगी रुग्णालयांना भेटी देऊन पाहणी केली. त्यानंतर परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्याशी संपर्क साधून मृतांच्या वारसांना मदत आणि जखमींच्या उपचाराचा खर्च शासनाने करावा, यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर मदतीची घोषणा करण्यात आल्याचे बाबर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.