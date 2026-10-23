Shaktipeeth Highway Protest in Wangi : 80 एकर बागायती जमीन जाणार! सांगलीत शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीविरोधात शेतकरी आक्रमक; खासगी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना लावले पळवून

वांगी (जि. सांगली) : येथे गावाच्या दक्षिणेकडील बारमाही बागायती शेतीतून प्रस्तावित असणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध (Wangi Sangli Shaktipeeth Highway land acquisition news) आहे. विरोधाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत मोजणी करणाऱ्या संबंधित एजन्सीने चौथ्यांदा मोजणी करण्याचा केलेला प्रयत्न शेतकऱ्यांनी पुन्हा हाणून पाडला. संबंधित कर्मचाऱ्यांना पळवून लावले..शासनाकडून प्रस्तावित ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासाठी येथील सुमारे ८० एकर बागायती शेतजमीन अधिग्रहण केली जाणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला इथल्या शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. विरोध असल्याने मोजणी करण्याची उपकरणे घेऊन दोन व्यक्ती अचानक निवास सूर्यवंशी यांच्या शेतात मध्यभागी गुपचूप मोजणी करण्याची उपकरणे उभी करून मोजणी करीत असल्याचे आढळले..Ladki Bahin Yojana September Installment Update : लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट! सप्टेंबरचे पैसे कधी जमा होणार? जाणून घ्या संभाव्य तारीख.त्यांच्या उपकरणांची मोजणीची मर्यादा सर्व बाजूंना सुमारे १० किमी अंतर इतकी आहे. कोणत्याही अडथळ्याला भेदत ते अचूक मोजणी करतात, अशी माहिती संबंधितांनी दिली. अधिग्रहित होणा-या जमिनीच्या मृद (माती) परीक्षणाचे व मोजणी करण्याचा ठेका हैदराबाद स्थित मे. अनंत टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लि. कंपनीस पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील जमिनीचे मिळाल्याचे संबंधित कर्मचाऱ्यांजवळ मिळालेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले..गुपचूप सुरू असलेले मोजणी काम शेतकऱ्यांनी तत्काळ बंद पाडले. अचानक झालेल्या गोंधळामुळे आजूबाजूचे बाधित शेतकरी राहुल साळुंखे, चंद्रकांत पसाले, संदीप जगदाळे, सूर्यकांत साळुंखे, सुभाष सूर्यवंशी, सुरेश चव्हाण, रमेश सूर्यवंशी, सागर सूर्यवंशी, अशोक मोहिते, हणमंत चव्हाण यावेळी एकत्र आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.