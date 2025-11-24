Sangli Water Storage: दमदार पावसाची कमाल! सांगलीत तब्बल ३९ प्रकल्प पूर्ण भरले; टंचाईग्रस्त तालुक्यांनाही मिळाला दिलासा

सांगली: यंदाच्या दमदार पावसामुळे जिल्ह्यातील पाणी प्रकल्पांमध्ये तब्बल ९१ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. जिल्ह्यातील ८३ प्रकल्पांपैकी ३९ प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत, तर १३ प्रकल्पांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात समाधानकारक पाणीस्थिती निर्माण झाली असून गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १० टक्के अधिक पाणीसाठा उपलब्ध आहे..यंदा पावसाळ्याची सुरुवात मेपासूनच झाली. मे महिन्याच्या प्रारंभीची पाणीटंचाई दूर होण्यास प्रारंभ झाला. एप्रिलपासून जत आणि आटपाडी तालुक्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होता. मात्र मेच्या मध्यापासून सर्व तालुक्यांमध्ये मॉन्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावल्यानंतर परिस्थिती हळूहळू सुधारली. जून-जुलैमध्येही पावसाची चांगली साथ मिळाली. .Pune News : पुणे जिल्ह्यातील १६ धरणे १०० टक्के भरली; खडकवासला, माणिकडोहचा पाणीसाठा सर्वात कमी.तसेच ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्येही पावसाची उपस्थिती कायम राहिल्याने एकूण पावसाळा समाधानकारक ठरला. जिल्ह्यातील ५ मध्यम आणि ७८ लघु अशी एकूण ८३ प्रकल्पांची साठवण क्षमता ७७७५ दशलक्ष घनफूट असून सध्या ७१११ दशलक्ष घनफूट उपयुक्त साठा उपलब्ध आहे. .पाच मध्यम प्रकल्पांमध्ये ९७ टक्के आणि लघु प्रकल्पांमध्ये सरासरी ९० टक्के साठा आहे. गतवर्षी याच काळात हा साठा ८१ टक्के होता.जूनच्या मध्यावर जिल्ह्यातील साठा ५१ टक्के होता. जुलैच्या मध्यावर तो ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढला. पावसाची सातत्यपूर्ण उपस्थिती राहिल्याने दुष्काळी तालुक्यांमध्येही पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली..तलावांमध्ये प्रदूषणाचे ठाण.एकही प्रकल्प कोरडा नाहीजिल्ह्यातील सर्व ८३ प्रकल्पांपैकी एकही प्रकल्प कोरडा नाही. ३९ प्रकल्प पूर्ण भरले असून १३ मध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त साठा आहे. २१ प्रकल्पांमध्ये ७५ टक्क्यांहून अधिक साठा असून फक्त एका प्रकल्पात मृतसाठा आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गातही दिलासा निर्माण झाला आहे.. जत, आटपाडीमध्ये जलसाठा वाढलाएप्रिल-मे महिन्यांत जत आणि आटपाडी तालुक्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा होत होता. मात्र मेपासूनच्या पावसामुळे जलसाठ्यांत सातत्याने वाढ झाली. जतमध्ये सर्वाधिक २७ प्रकल्प असून तेथे ८५ टक्के साठा आहे. आटपाडीतील सर्व १३ प्रकल्प १०० टक्के भरले आहेत. तासगाव तालुक्यातील सर्व प्रकल्प पूर्ण भरले असून खानापूरमध्ये ८९ टक्के, कवठेमहांकाळमध्ये ९३ टक्के साठा आहे..जिल्ह्यातील प्रकल्पांवर दृष्टिक्षेपएकूण प्रकल्प संख्या : ८३भरलेले प्रकल्प ः ३९७५ टक्के भरलेले : ३४५०-७५ टक्के भरलेले : ५५० टक्क्यांपर्यंत भरलेले : ४कोरडे प्रकल्प ः ०मृतसाठा प्रकल्प ः १.तालुकानिहाय प्रकल्पातील पाणीसाठा (दशलक्ष घनफूट)तालुका प्रकल्प संख्या उपयुक्त पाणीसाठा टक्केवारीतासगाव ७ ५६२.१२ १००खानापूर ८ ४८७.९३ ८९कडेगाव ७ ५७१.२२ ९०शिराळा ५ ८५९.१९ ९७आटपाडी १३ ११५५.३५ १००जत २७ २५४२.५० ८५कवठेमहांकाळ ११ ७७४.१२ ९३मिरज ३ ११६.३८ ९६वाळवा २ ४२.४८ ८८एकूण ८३ ७१११.२९ ९१ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.