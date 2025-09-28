Weather Alert Sangli : सावधान! कोयना, वारणेतून विसर्ग वाढला, सांगलीत आणखी पावसाची शक्यता

सांगली जिल्ह्यात शनिवारी मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले; ४० रस्त्यांवर वाहतूक ठप्प आणि नाले तुडुंब भरले.ग्रामीण भागात ३५० हून अधिक घरांची पडझड, पशुधनाचे नुकसान; वलवण (आटपाडी) येथे भिंत पडून सात शेळ्या दगावल्या.कोयना व वारणा धरणांतून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू असून नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..Sangli Weather Alert : सांगली जिल्ह्यात धुवाधार पावसाने शनिवारी (ता. २७) दाणादाण उडवली. संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले. महापालिका क्षेत्रासह तासगाव, मिरज आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यांच्या वीस मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली. जिल्ह्यातील ४० रस्त्यांवर पाणी आल्याने वाहतूक बंद करण्यात आली. ग्रामीण भागातील साडेतीनशेहून अधिक घरांची पडझड झाली असून, आटपाडी तालुक्यात वलवणमध्ये भिंत पडल्याने सात शेळ्या दगावल्या. महापालिका क्षेत्रालाही दिवसभर पावसाने झोडपून काढले. गुंठेवारीत, उपनगरांमध्ये अनेक घरांत पाणी शिरल्याने नागरिकांची तारांबळ उडाली. नाले भरून वाहू लागले. सायंकाळनंतर पावसाने उसंत घेतली..गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचा जोर शुक्रवारी रात्रीपासून वाढला. त्यानंतर शनिवारी दिवसभरही पावसाची संततधार कायम राहिली. जिल्ह्यातील तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि मिरज या तालुक्यांत अतिवृष्टी झाली. तर खानापूर तालुक्यातील दोन आणि आटपाडी तालुक्यातील एका मंडलात अतिवृष्टीची नोंद झाली. वाळवा, शिराळा, पलूस, कडेगाव, खानापूर आणि जत तालुक्यातही दमदार पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. ओढे-नाले तुडुंब भरून वाहू लागले आहेत. दुष्काळी कवठेमहांकाळ, खानापूर, आटपाडी, तासगाव आणि मिरज तालुक्यात पावसाचा मोठा जोर दिसून आला. पावसाने दाणादाण उडवल्याने जिल्हा प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन व पोलीस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. हवामान खात्याने पुढील २४ तासांतही मुसळधार पावसाचा इशारा दिल्याने प्रशासन सज्ज झाले आहे..कोयना, वारणेतून विसर्ग सुरूकोयना आणि चांदोली धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ होत आहे. त्यामुळे दोन्ही धरणांतून शनिवारी विसर्ग सुरू करण्यात आला. कोयना धरणातून २० हजार ७६४ क्युसेक तर वारणा धरणातून ३ हजार ३७० हजार क्युसेक विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे कृष्णा व वारणा नदीच्या पातळीत वाढ होणार असल्याने नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.चाळीस रस्त्यांवर पाण्यामुळे वाहतूक बंदमुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील ओढे, तलाव, नाले भरून वाहू लागल्याने वाहतूक व्यवस्था पूर्ण विस्कळीत झाली. ग्रामीण आणि इतर जिल्हा मार्ग २८ तर १२ राज्य मार्ग असे ४० रस्ते पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक बंद करण्यात आली. येथील वाहतूक पर्यायी मार्गाने सुरू करण्यात आली आहे..३५० घरांची पडझडसंततधार पावसामुळे ग्रामीण भागातील सुमारे ३५० हून अधिक घरांची पडझड झाल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आली. शिवाय पशुधनाचेही नुकसान झाले असून, त्याची माहिती घेतली जात आहे. नुकसानीचे पंचनामे करून आणि प्रभावित कुटुंबांना शासन नियमानुसार तातडीची मदत देण्यात यावी, याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि वीजपुरवठ्या परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येत आहे. वलवण (ता. आटपाडी) येथे भिंत पडल्याने सात शेळ्या दगावल्या.महापालिका क्षेत्रात थैमानपावसाने महापालिका क्षेत्रातही थैमान घातले. त्यामुळे उपनगरात जनजीवन विस्कळीत झाले. सखल भागात पाणी साचून अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले आहे. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर नाल्याचे पाणी आल्याने तळ्याचे स्वरुप आले होते, त्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला. शनिवारी आठवडा बाजार असल्याने भाजीपाला विक्रेत्यांची दाणादाण उडाली. अनेक दुकानांत पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान झाले आहे..कवठेमहांकाळला सर्वाधिक ८३.६ मि.मी. पाऊसजिल्ह्यात शनिवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंतच्या गेल्या २४ तासांत सरासरी ५०.६ मि. मी. पावसाची नोंद झाली. कवठेमहांकाळ तालुक्यात सर्वाधिक ८३.६ मिलीमीटर पाऊस झाला. मिरज तालुक्यात ६८, जत ४४.१, खानापूर ५९.३, वाळवा २७.८, तासगाव ६९.९, शिराळा २०.८, आटपाडी ५३.४, पलूस ४७.६ कडेगाव ४०.९ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली.तालुकानिहाय अतिवृष्टी झालेले मंडलमिरज तालुक्यातील सांगली, मिरज, कुपवाड या तीन मंडलांसह ७, तासगाव आणि कवठे महांकाळ तालुक्यातील प्रत्येकी ५, आटपाडी तालुक्यातील १ आणि खानापूर तालुक्यातील २ मंडलांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे..महत्त्वाचे FAQQ1. पावसाचा सर्वाधिक परिणाम कोणत्या भागात झाला?A1. तासगाव, मिरज आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यांच्या वीस मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली; कवठेमहांकाळला ८३.६ मिमी पाऊस झाला.Q2. नुकसानीचा आकडा किती आहे?A2. ३५० हून अधिक घरांची पडझड झाली आणि सात शेळ्यांसह पशुधनाचे नुकसान झाले.Q3. प्रशासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे?A3. वाहतूक पर्यायी मार्गाने सुरू केली, सीसीटीव्ही व प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांची तपासणी, तसेच प्रभावित कुटुंबांना मदत व पंचनामे सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.