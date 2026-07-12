Sangli Weather Forecast Next 5 Days : कोयना, चांदोली धरण क्षेत्रात पावसाची विश्रांती! 24 ते 25 जुलैनंतर मॉन्सून पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता, पाहा हवामान अंदाज

सांगली : जिल्ह्यात पुढील चार ते पाच दिवस पावसाची उघडीप राहण्याची शक्यता असून, मोठ्या पावसाची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात (Sangli monsoon forecast today) आला आहे. या कालावधीत आकाश ढगाळ राहील; मात्र बहुतांश भागांत पाऊस होणार नाही. जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिवशी पावसाची उघडीप राहिली आहे. कोयना, चांदोली धरण परिसरातही पावसाने उघडीप दिली आहे. दोन्ही नद्यांची पातळीत घटत आहे. .स्थानिक हवामानातील बदलांमुळे दुपारनंतर किंवा संध्याकाळच्या सुमारास काही ठिकाणी हलक्या ते रिमझिम स्वरूपाच्या सरी पडू शकतात. हा पाऊस सर्वदूर न होता केवळ काही मोजक्या भागांपुरताच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, १६ ते २२ जुलै या कालावधीत जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये हलक्या ते मध्यम, तर काही ठिकाणी जोरदार स्वरूपाचा पाऊस होऊ शकतो..IMD Weather Forecast : 500 मिमीवरून पाऊस थेट शून्यावर! पुणे, कोकण आणि घाटमाथ्यावरील पावसाला अचानक का लागला ब्रेक? 'आयएमडी'ने दिले स्पष्टीकरण.मात्र, या काळातही संपूर्ण जिल्ह्यात एकाचवेळी पाऊस होण्याची शक्यता नसल्याचे हवामान अभ्यासकांनी स्पष्ट केले आहे. २४ ते २५ जुलैनंतर मॉन्सून पुन्हा सक्रिय होऊन जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच्या हवामानाबाबत पुढील अद्ययावत अंदाज जाहीर होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.