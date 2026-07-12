पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Weather Forecast Next 5 Days : कोयना, चांदोली धरण क्षेत्रात पावसाची विश्रांती! 24 ते 25 जुलैनंतर मॉन्सून पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता, पाहा हवामान अंदाज

Sangli Weather Forecast for the Next 5 Days : सांगली जिल्ह्यात पुढील चार ते पाच दिवस मोठ्या पावसाची शक्यता कमी आहे. काही भागांत हलक्या सरी पडू शकतात. २४ ते २५ जुलैनंतर मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्याचा अंदाज आहे.
Sangli monsoon forecast today

Sangli monsoon forecast today

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : जिल्ह्यात पुढील चार ते पाच दिवस पावसाची उघडीप राहण्याची शक्यता असून, मोठ्या पावसाची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात (Sangli monsoon forecast today) आला आहे. या कालावधीत आकाश ढगाळ राहील; मात्र बहुतांश भागांत पाऊस होणार नाही. जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिवशी पावसाची उघडीप राहिली आहे. कोयना, चांदोली धरण परिसरातही पावसाने उघडीप दिली आहे. दोन्ही नद्यांची पातळीत घटत आहे.

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