सांगली : विश्रामबाग येथील ‘व्हाईट हाऊस’ लॉजमध्ये सुरू असलेल्या वेश्या व्यवसायावर अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक पथकाने गेल्या वर्षी छापा मारला होता. त्यानंतर वर्षभरानंतर जिल्हाधिकारी यांनी या हॉटेलच्या दहा खोल्या सील करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार काल रात्रीपासून ही कारवाई करण्यात आली..पोलिस निरीक्षक भालेराव यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. त्या ठिकाणहून पीडित एका महिलेची सुटका करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी तथा दंडाधिकाऱ्यांनी संबंधित हॉटेलच्या खोल्या सील करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ‘विश्रामबाग’चे निरीक्षक सुधीर भालेराव यांच्या पथकाने कारवाई केली आहे..दरम्यान, याप्रकरणी संशयित प्रशांत बाळू गुरव, कुमारेश कृष्णा विश्वास, लॉज चालक विनायक सरवदे यांच्यावर कारवाई झाली होती. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, विश्रामबाग येथील व्हाईट हाऊस लॉजमध्ये नाशिक येथील एका महिलेस वेश्या व्यवसायासाठी आणले होते. .तिला वेश्या व्यवसाय भाग पाडून तिच्याकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून संशयित उपजीविका करत होते, तर लॉज चालक हा रजिस्टरमध्ये नोंद न करता वेश्या व्यवसायासाठी रूम उपलब्ध करून देत होता, अशी माहिती अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक कक्षाला मिळाली. त्यानुसार १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी सायंकाळच्या सुमारास छापा मारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.