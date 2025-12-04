Sangli Crime : कवठेमहांकाळातील धाडसी कारवाई: दोन चोरटे ताब्यात, पवनचक्की केबल चोरीचा पर्दाफाश

कवठेमहांकाळ : तालुक्यातील वाघोली, कुंडलापूर हद्दीतील पवनचक्क्यांमधील तांब्याची केबल चोरीप्रकरणी पोलिसांनी १० लाख ८३ हजार ५०० रुपयांच्या मुद्देमालासह दोघांना ताब्यात घेतले. एक जण पसार आहे. .सुरक्षा अधिकारी विजय सुभाष मोरे (वय ४८) यांनी चोरट्यांविरुद्ध पोलिसांत फिर्याद दिली होती. पोलिसांनी गोपनीयरीत्या मिळालेल्या माहितीवरून तिघांवर गुन्हा दाखल केला. अवघ्या बारा तासांत गुन्ह्याचा छडा लावला..Ahilyanagar Crime: 'अपहरण करणारी टोळी जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई, कोथरूड येथून आरोपी अटक...पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की वाघोली, कुंडलापूर परिसरात असलेल्या पवनचक्क्यांचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी पॉवर व अर्थिंग केबल तोडून ६५८ मीटर लांबीची ४ लाख ८३ हजार रुपयांची तांब्याची केबल चोरली होती..सुरक्षा अधिकारी विजय मोरे यांनी पोलिसांत फिर्याद दिल्यानंतर तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत पोलिसांनी अवघ्या बारा तासांत गुन्हा उघडकीस आणला. गुन्हे प्रकटीकरण शाखेतील हवालदार श्रीमंत करे, पोलिस अभिजित कासार यांना नागज ते रायवाडी या भागात एक चारचाकी संशयितरीत्या फिरत असल्याची माहिती मिळाली. .Kolhapur Crime News: यल्लम्मा चौकात थरार! पिस्तूल घेऊन फिरणारे दोघे गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात; तात्काळ कारवाईत विदेशी बनावटीचे पिस्तूल जप्त.दरम्यान, पोलिस करे व कासार यांनी घटनास्थळी जात संशयित चारचाकीची पाहणी केली. त्यांना चारचाकीत वायरच्या केबल मिळून आल्या. योगेश सुबराव साठे, रोहित पांडुरंग कोळी (घाटनांद्रे) यांनी चोरीची कबुली दिली..पोलिसांनी योगेश साठे, रोहित कोळी यांना ताब्यात घेतले आहे. एकजण पसार आहे. निरीक्षक प्रवीणकुमार कांबळे यांच्या नेतृत्वात सहाय्यक निरीक्षक दत्तात्रय कोळेकर, सहाय्यक फौजदार संजय कांबळे, हवालदार श्रीमंत करे, नाईक नागेश मासाळ, अभिजीत कासार, सिद्धाराम कुंभार, शीतल जाधव, अभिजित पाटील, अजय पाटील यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.