पश्चिम महाराष्ट्र

Sonam Wangchuk Sangli Women : 'धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही'; सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनात सांगलीच्या आजीचा एल्गार, सोशल मीडियावर फेमस

Sonam Wangchuk latest news : 'आता ढिल्ल पडायचं नाही, धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा झाल्याशिवाय माघार नाही,' असा एल्गार करणाऱ्या सांगलीच्या आजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला नवे बळ मिळाले आहे.
Sonam Wangchuk Sangli Women latest news

Sonam Wangchuk Sangli Women latest news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Dharmendra Pradhan resignation : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील मालन फासे या वृद्ध महिलांनी सहभाग घेतला असून, त्यांच्या ठाम भूमिकेची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत आहे. सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा गुरुवारी १९ वा दिवस असून, मालन फासे या गेल्या १२ दिवसांपासून दिल्लीत आंदोलनस्थळी ठाण मांडून आहेत. मुसळधार पाऊस, प्रतिकूल परिस्थिती याची पर्वा न करता आंदोलनात ठाम आहेत.

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