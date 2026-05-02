Yerla River Incident : लग्नासाठी आली अन् काळानं घाला घातला! येरळा नदीत पोहण्यास गेलेल्या 20 वर्षीय तरुणीचा बुडून मृत्यू; सात मुलांना पाण्याबाहेर काढण्यात यश

विटा (सांगली) : भाळवणी (ता. खानापूर) येथे शिकलगार मळा परिसरातील येरळा नदीपात्रात पोहण्यास गेलेल्या फिरदोस जाकीर शिकलगार (वय २०, कोरेगांव, जि. सातारा ) या तरूणीचा पाण्यात बुडून मृत्यू (young girl drowning in Sangli river) झाल्याची घटना आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली. याबाबत खासगी हॉस्पिटलमधील डॉ. राहुल वारे यांनी विटा पोलिसांत फिर्याद दिली..दरम्यान, या तरूणीबरोबर पोहण्यास गेलेल्या सात मुलांना त्यांच्या पालकांना व स्थानिक लोकांना वाचविण्यात यश आले. याबाबत पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, भाळवणी येथील शिवतेज मंगल कार्यालयात आज एका लग्न समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्यासाठी मुंबई, कोरेगांव व अन्य शहरातून पाहुणे आले होते..पाण्याचा अंदाज न आल्याने मुले खोल प्रवाहात गेलीसमारंभ सुरू असताना १७ ते १८ मुले, मुली आणि तरुण, तरुणी नदीपात्रात पोहण्यासाठी गेले होते. पाण्याचा अंदाज न आल्याने काही मुले अचानक खोल प्रवाहात गेली. यामध्ये फिरदोस शिकलगार ही तरुणीही होती. पाण्याचा अंदाज न आल्यामुळे तीदेखील इतर मुलांसोबत खोल पाण्यात बुडू लागली. ती बुडत असताना नदीकाठावर उभा असलेल्या मुलांच्या पालकांनी आणि ग्रामस्थांनी आरडाओरडा सुरू केला..फिरदोसला वाचविण्यासाठी पाण्यात उड्या घेतल्या, पण...काही ग्रामस्थ व पालकांनी मुले व फिरदोसला वाचविण्यासाठी पाण्यात उड्या घेतल्या. सात मुलांना पाण्याबाहेर काढण्यात यश आले. मात्र, फिरदोस शिकलगार पाण्यातील प्रवाहाबरोबर पाण्यात गेली. तिलाही पाण्याबाहेर काढण्यात लोकांना यश आले. मात्र, तिची प्रकृती गंभीर झाली होती. तिला उपचारासाठी विटा येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. परंतु, उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. फिरदोस ही मूळची कोरेगावची असून ती सध्या मुंबई येथे वास्तव्यास होती. पुढील तपास पोलिस हवालदार सचिन खाडे करत आहेत.