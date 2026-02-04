पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP :आठ वर्षांनंतरची सांगली जिल्हा परिषद निवडणूक; भाजपसमोर सत्ता टिकविण्याचे मोठे आव्हान

Political Equations : तब्बल आठ वर्षांनंतर होत असलेल्या सांगली जिल्हा परिषद निवडणुक प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणांचा या निवडणुकीवर थेट परिणाम
Political leaders intensify campaigning ahead of Sangli Zilla Parishad elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : तब्बल आठ वर्षांनंतर होत असलेल्या सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. गतवेळी २७ जागांसह सर्वांत मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपसमोर यंदा सत्ता टिकविण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

