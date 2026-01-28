Sangli ZP : महायुतीचीच डोकेदुखी भाजपला; सांगलीत ‘अंडरस्टँडिंग’ राजकारणाचा खेळ

सांगली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे अंतिम चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. मागील निवडणुकीत भाजप जिल्ह्यात सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता; मात्र स्पष्ट बहुमत मिळवण्यात अपयश आले होते. .यंदाच्या निवडणुकीत भाजपसमोर विरोधी पक्षांसह महायुतीतील घटक पक्षांनी केलेल्या ‘अंडरस्टँडिंग’चेही (समजुतीचे) मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे ही निवडणूक चुरशीची ठरणार असून, सर्वच प्रमुख नेत्यांचे नेतृत्व पणाला लागले आहे..Sangli ZP PS : कवठेमहांकाळच्या राजकारणाला कलाटणी! राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी थेट लढत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील शेवटचा टप्पा असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आज अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत होती. भाजपचा वारू रोखण्यासाठी विरोधकांनी परस्परसमन्वय साधत एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे..त्यामुळे गतवेळची सत्ता राखण्यासाठी भाजपला मोठा संघर्ष करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. वाळवा तालुक्यात भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार जयंत पाटील यांना रोखण्यासाठी महायुतीतील घटक पक्षांना चार जागा सोडल्या आहेत. .Sangli ZP Election : चिंचणी मायाक्का यात्रेमुळे सांगली जिल्हा परिषद मतदान पुढे जाणार? निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितलं.शिवसेनेला दोन, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि रयत क्रांती आघाडीला प्रत्येकी एक जागा देण्यात आली आहे. तसेच बोरगाव गटात काँग्रेसचे जितेंद्र पाटील यांना भाजपने पाठिंबा दिला आहे. भाजप सहा जागा लढवत आहे. .आमदार जयंत पाटील यांच्यासमोर भाजप जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, राष्ट्रवादी (अजित पवार) जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील व आमदार सदाभाऊ खोत यांचे आव्हान आहे. शरद पवार गटाने शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) कुरळप गटातील उमेदवार अभिजित पाटील यांना पाठिंबा दिला आहे..शिराळा तालुक्यात माजी आमदार शिवाजीराव नाईक व मानसिंगराव नाईक यांनी दोन्ही राष्ट्रवादीची आघाडी करत भाजपसमोर आव्हान उभे केले आहे. त्यांच्याविरोधात भाजपचे आमदार सत्यजित देशमुख चारही जागा लढवत आहेत. .यापैकी एक जागा त्यांची कन्या साईतेजस्वी जनसुराज्य पक्षाकडून लढवत आहे. जवळपास सर्वच ठिकाणी थेट लढतीमुळे येथे चुरस वाढली आहे. तासगाव तालुक्यात माजी खासदार संजय पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे दोन उमेदवारांचे अर्ज आज मागे घेत धक्का दिला..येळावी आणि चिंचणी गटातून अर्ज मागे घेण्यात आले आहेत. या तालुक्यात भाजप सहा जागा लढवत असून, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष त्यांच्याशी दोन हात करीत आहे. नगरपालिकेतील अपयशानंतर भाजप जिल्हा परिषदेत तरी चांगली कामगिरी करू शकतो का, याकडे लक्ष लागले आहे..कवठेमहांकाळ तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षासमोर महायुतीचे आव्हान आहे. भाजपने येथे स्वतः न लढता सर्व जागा घटक पक्षांना सोडल्या आहेत. माजी आमदार अजितराव घोरपडे गट, माजी खासदार संजय पाटील गट आणि सगरे गटाला भाजपने जागा दिल्या आहेत..मिरज तालुक्यात काँग्रेस व दोन्ही राष्ट्रवादींच्या ‘अंडरस्टँडिंग’चे आव्हान भाजपसमोर आहे. काँग्रेस सात जागा लढवत असून, कसबे डिग्रज गट जनसुराज्य पक्षाला देण्यात आला आहे. भाजप दहा जागा लढवत आहे. गतवेळी या तालुक्यात भाजपने सात जागा जिंकल्या होत्या; त्यामुळे यंदाही भाजपची भिस्त या तालुक्यावर आहे..पलूस व कडेगाव तालुक्यांत काँग्रेस व भाजपमध्ये थेट लढत होत आहे. मागील निवडणुकीत भाजप काँग्रेसवर वरचढ ठरला होता; मात्र यंदा काँग्रेसने भाजपसमोर ठोस आव्हान उभे केले आहे..आटपाडी तालुक्यात भाजपसमोर शिवसेनेचे (शिंदे गट) आव्हान असून, त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)ची साथ मिळणार आहे. भाजप चारही गट लढवत असला तरी विजयासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. .खानापूर तालुक्यात आमदार सुहास बाबर यांनी पुन्हा एकदा भाजपविरोधात शड्डू ठोकला आहे. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यांकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जत तालुक्यात ‘भाजपविरोधात सर्व’ असे चित्र आहे. काँग्रेस सहा जागा लढवत असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)ला तीन जागा देण्यात आल्या आहेत..येथे भाजपला घेरण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर भाजपची सर्वाधिक भिस्त आहे. नगरपालिका निवडणुकीत मतविभाजनाचा फटका बसला होता; तो टाळण्याचा प्रयत्न यंदा झाल्याचे चित्र आहे..सोयीनुसार मांडणी; सत्तासमीकरण अवघडभाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या सर्वच पक्षांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीत सोयीनुसार मांडणी केली आहे. कुठे काँग्रेसने राष्ट्रवादीला, कुठे राष्ट्रवादीने काँग्रेसला, तर कुठे भाजपने काँग्रेसला मैदान मोकळे करून दिले आहे. .त्यामुळे निकालानंतर सत्तासमीकरण जुळवणे अवघड ठरणार आहे. कोण कोणत्या चिन्हावर निवडून आले आहे, याचा तपशील पाहूनच अंतिम समीकरण ठरेल. कोण कोणासोबत जाईल, यावर आताच भाष्य करणे कठीण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.