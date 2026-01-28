पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : महायुतीचीच डोकेदुखी भाजपला; सांगलीत ‘अंडरस्टँडिंग’ राजकारणाचा खेळ

MahaYuti Politics : मागील निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपसमोर यंदा केवळ विरोधकांचेच नव्हे, तर महायुतीतील घटक पक्षांच्या ‘अंडरस्टँडिंग’चेही मोठे आव्हान.
Political leaders intensify campaigning as Sangli Zilla Parishad elections turn competitive.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे अंतिम चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. मागील निवडणुकीत भाजप जिल्ह्यात सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता; मात्र स्पष्ट बहुमत मिळवण्यात अपयश आले होते.

