Shambhuraj Desai : आमचा पाठिंबा गृहीत कसा धरला? आमचा निर्णय ठरविणारे भाजप कोण? शंभूराज देसाईंचा कोणाला उद्देशून इशारा

Shiv Sena Leader Shambhuraj Desai Reacts to BJP’s Stand in Sangli : सांगली जिल्हा परिषद सत्ता स्थापनेवरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.
सांगली : महापालिका निवडणुकीत (Sangli Zilla Parishad Result) भाजपने घेतलेल्या सोयीस्कर भूमिकेचा विचार करून आम्ही जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेबात आमचे आम्ही ठरवूच; परंतु सत्ता स्थापनेबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी कोणतीची चर्चा झालेली नाही. त्यांनी आमचा पाठिंबा गृहीत कसा धरला? गरज भासली की त्यांच्याकडून अशा चर्चा होतात; पण आमचा निर्णय ठरविणारे भाजप कोण? आम्ही स्वतंत्र लढलो आहे, असे शिवसेनेचे नेते, जिल्हा संपर्कप्रमुख शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

