Sangli Zilla Parishad : जिल्हा परिषद कारभारणींच्या हातात, सांगलीत दुसऱ्यांदा महिला आरक्षण

Women Reservation : राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची यादी शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली. विविध प्रवर्गांनुसार ठरविण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासमीकरणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. सांगली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. मिनी मंत्रालयात पुन्हा एकदा महिलाराज येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर पंचायत समिती सभापतींचेही आरक्षण आज जाहीर झाले आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका दिवाळीदरम्यान होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी गेल्या महिन्यांत गट आणि गणांची प्रभाग रचना अंतिम झाली आहे. त्यामुळे इच्छुकांचे लक्ष आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे. तत्पूर्वीच आता जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आणि पंचायत समिती सभापतिपदांचे आरक्षण जाहीर झाले. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद गटांची आरक्षण सोडत कधी निघणार, याची उत्सुकता वाढली आहे..जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत २० मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने निवडणुका लांबणीवर गेल्या. त्यामुळे गेल्या साडेतीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज आहे. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा परिषदेची गट आणि पंचायत समिती यांची गण रचना अंतिम करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात ६१ गट आणि १२२ गण आहेत. त्यानंतर आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले असताना आज ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण प्रसिद्ध केले..२०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रथमच भाजपची सत्ता आली. त्यावेळी पहिली अडीच वर्षे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद आरक्षित होते. भाजपकडून संग्रामसिंह देशमुख पहिले अध्यक्ष बनले. पुढील अडीच वर्षे नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव होते. यावेळी प्राजक्ता कोरे यांना पक्षाने संधी दिली होती. त्यानंतर सभागृहाची मुदत संपली. आता नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या सभागृहात अध्यक्षपदाचा सन्मान सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला सदस्याला मिळणार आहे. त्यामुळे आता कोणते गट सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित पडणार, याची उत्सुकता वाढणार आहे..सतरा ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षणराज्यातील आठ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे खुल्या गटासाठी असणार आहे. याशिवाय राज्यातील १७ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित झाले आहे. आज प्रारंभी आरक्षण सोडतीबाबतच्या तरतुदी सांगण्यात आल्या. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम- १९६१ मधील तरतुदीनुसार विविध प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणासाठी सोडत काढण्यात आली.आरक्षण काढताना २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण काढताना संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रवर्गनिहाय आरक्षण काढण्यात आले. प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित केल्यानंतर त्यातून महिलांचे आरक्षण चिठ्ठी टाकून काढण्यात आले..