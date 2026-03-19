Sangli ZP Election : पालकमंत्र्यांना झटका देत जयंत पाटलांनी फिरवला गेम! सांगली झेडपीत 'मविआ'ची सत्ता; अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदी कोणाला मिळाली संधी? अजित पवार गटात फूट

सांगली : संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीत आमदार जयंत पाटील यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना (Mahavikas Aghadi Wins Sangli Zilla Parishad Election) धोबीपछाड देत महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन केली. शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संगीता संभाजीराव पाटील यांची अध्यक्षपदी, तर काँग्रेसचे ऋषिकेश महेंद्र लाड यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली. आजच्या निवड सभेला अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली, तर एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या गटनेत्यासह दोन सदस्य गैरहजर राहिले..जिल्हा परिषदेच्या वसंतदादा पाटील सभागृहात आज सकाळी ११ वाजता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड प्रक्रिया सुरू झाली. पीठासन अधिकारी मिरज उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही निवड प्रक्रिया झाली. निवड प्रक्रियेवेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे आणि शशिकांत शिंदे उपस्थित होते..अध्यक्षपदासाठी महाविकास आघाडीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या संगीता पाटील, प्रतिमा मोरे यांनी, तर उपाध्यक्षपदासाठी काँग्रेसचे ऋषिकेश लाड आणि विद्या कुंभार यांनी अर्ज दाखल केले. महायुतीकडून अध्यक्षपदासाठी शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाच्या डॉ. शितल बाबर व भाजपच्या स्वप्नाली मासाळ यांनी अर्ज दाखल केला. उपाध्यक्षपदासाठी शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे हिंमत जाधव, भाजपचे जयराज पाटील यांनी अर्ज दाखल केले..Ashok Kharat Arrested : 'कॅप्टन' खरातचा घाणेरडा चेहरा उघड; पोलिस तपासात समोर आली धक्कादायक माहिती, राजकीय वर्तुळात खळबळ.अर्ज माघारीनंतर अध्यक्षपदासाठी शरद पवार गटाच्या संगीता पाटील आणि भाजपच्या स्वप्नाली मासाळ, तर उपाध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसचे ऋषिकेश लाड व शिवसेनेचे हिम्मत जाधव यांच्यात लढत झाली. हात उंचावून मतदान घेण्यात आले. यामध्ये संगीता पाटील यांना ३४, तर स्वप्नाली मासाळ यांना २५ मते पडली. उपाध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसचे लाड यांना ३४, तर शिवसेनेच्या जाधव यांना २५ मते मिळाली. अध्यक्षपदी संगीता पाटील आणि उपाध्यक्षपदी ऋषिकेश लाड दोघेही प्रत्येकी ९ मतांनी विजयी झाले..अजित पवार गटाचे दोन सदस्य भाजपसोबतअजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याचे दिसून आले. त्यांच्या सहा सदस्यांपैकी चार सदस्यांनी महाविकास आघाडीच्या बाजूने मतदान केले. दोन सदस्यांनी सभागृहात भाजपच्या बाजूने मतदान केले. यातील एक सदस्य मणेराजुरी गटाचे शशिकांत जमदाडे माजी खासदार संजय पाटील समर्थक, तर दुसरे करगणी गटाचे विनायक मासाळ माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख यांचे समर्थक आहेत..ACB Arrest Nashik : ZP च्या महिला अभियंत्याला 50 हजारांची लाच घेताना अटक; आमदारांच्या तक्रारीनंतरही सुधारल्या नाहीत, कोण आहेत वैशाली ठाकरे?.शिवसेनेचे दोन सदस्य गैरहजरएकनाथ शिंदे शिवसेनेतही सत्ता स्थापनेवेळी फूट पडल्याचे समोर आले. त्यांचे गटनेते व खरसुंडी गटातील सदस्य जयदीप मोहन भोसले आणि दिघंची गटातील सदस्य पृथ्वीराज तानाजी पाटील मतदानास गैरहजर राहिले. शिवसेनेचे दोन सदस्य तटस्थ राहतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. ते आज गैरहजर राहिले. शिवसेनेचा गटनेताच गैरहजर राहिल्याची चर्चा जोरदार रंगली. उर्वरित पाच सदस्यांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केले..‘ऑपरेशन लोटस’ अपयशीमाजी खासदार संजय पाटील यांनी कऱ्हाड येथे त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांवर अपहरण केल्याचा बनाव केला. त्यामुळे पोलिसांनी रात्रीच्या सुमारास सदस्यांची चौकशी केली. त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या चार सदस्यांनी आमचे अपहरण झाले नसून, आम्ही पक्षाच्या आदेशानुसार आल्याचे सांगितले. मात्र, सदस्य शशिकांत जमदाडे आणि विनायक मासाळ माजी खासदार पाटील यांच्यासोबत आले. त्यांना सहाही सदस्य सोबत येतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या नेत्यांनी महाविकास आघाडीसोबत राहण्याचा ठाम निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजपचे ऑपरेशन लोटस अपयशी झाले..Education Director Killed : पलूस हादरलं! पाटील-पडळकर समर्थकांत राडाअध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडी झाल्यानंतर भाजप नेते बाहेर पडले. आमदार गोपीचंद पडळकर गेटमधून बाहेर जात असताना तेथे उपस्थित असलेल्या आमदार जयंत पाटील समर्थकांनी त्यांना पाहून घोषणाबाजी सुरू केली. त्या वेळी पडळकर समर्थकही आक्रमक झाले. त्यामुळे काही काळ दोन्ही समर्थकांमध्ये घोषणायुद्ध झाले. काही कार्यकर्ते एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रकारही घडला. पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्याने वातावरण शांत झाले..भाजप नेत्यांसोबत संजय पाटीलदुपारी दोन वाजता सर्व जिल्हा परिषद सदस्य विशेष सभेसाठी सभागृहात दाखल झाले. भाजपचे आमदार सत्यजित देशमुख, आमदार गोपीचंद पडळकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते माजी खासदार संजय पाटील हेही त्यांच्या सोबत होते. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर इनामदार, शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे नेते अमोल बाबर, भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, जनसुराज्यशक्ती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष समीत कदमही उपस्थित होते. माजी खासदार संजय पाटील आज पुन्हा भाजपच्या गोटात सामील झाल्याचे दिसून आले..मविआचे नेतेही सभागृहातमहाविकास आघाडीच्या सदस्यांसोबत खासदार विशाल पाटील, आमदार विश्वजित कदम, काँग्रेसचे अध्यक्ष माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत, माजी आमदार मानसिंग नाईक, जिल्हा बँकेचे संचालक महेंद्र लाड महाविकास आघाडीच्या सदस्यांसोबत सभागृहात दाखल झाले. या सर्वांनी सभागृहातील गॅलरीत बसून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड प्रक्रिया पाहिली. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते आमदार जयंत पाटील, अजित पवार गटाचे नेते शिवाजीराव नाईक, अजितराव घोरपडे, सुरेश पाटील, हे अध्यक्षांच्या कार्यालयात थांबले होते..महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांच्या सहकार्याने आज अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत यश मिळाले. या संधीचा चांगला उपयोग करून जिल्ह्याचा विकास करण्याचा माझा प्रयत्न असेल. सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या योजना ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू.- संगीता पाटील, नूतन अध्यक्षा, जिल्हा परिषदसर्व नेत्यांच्या सहकार्यामुळे या पदापर्यंत पोहोचता आले. सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन कामकाज करू आणि त्यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करू.- ऋषिकेश पाटील, नूतन उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद. 