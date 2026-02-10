Sangli ZP Results 2026 : सांगलीत भाजप बॅकफूटवर! सर्वाधिक जागा शरद पवार गटाला, सत्तेच्या चाव्या अजितदादा गटाच्या हाती? कोणाला किती जागा मिळाल्या?

सांगली : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील मतदारांनी आज जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपला जोरदार धक्का देत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला सत्तेच्या उंबरठ्यावर (Sangli ZP Election Results) पोहोचवले. त्यांना बहुमतासाठी एकच जागा कमी आहे. त्यामुळे आता सहा जागा जिंकणाऱ्या अजितदादांच्या राष्ट्रवादीकडे सत्तेच्या चाव्या असतील. त्यांच्या सर्व नेत्यांनी काँग्रेस आघाडीसोबत जायचे स्पष्ट संकेत दिल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या महाआघाडीकडे सत्तेचा तराजू झुकला आहे. जिल्हा परिषदेतील सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजप महायुतीचे कार्ड खेळणार का, याची उत्सुकता आहे..या निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाने सर्वाधिक १८ जागा जिंकून चमकदार कामगिरी केली आहे. त्याखालोखाल भाजप १६, काँग्रेस ११, शिवेसना शिंदे गट ७ आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने ६ जागा जिंकल्या आहेत. जनसुराज्य शक्ती व रयत क्रांती शेतकरी संघटनेने प्रत्येक एक जागा जिंकली आहे. हे दोन्ही पक्ष भाजपसोबत आहेत..जिल्हा परिषदेचे ६१ गट आणि पंचायत समितीच्या १२२ गणांसाठी शनिवारी मतदान झाले होते. त्याची मतमोजणी आज प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी पार पडली. या निवडणुकीत भाजपने ५५ जागा लढताना जनसुराज्य व रयत क्रांतीसह युती केली होती. शिवसेना शिंदे गट स्वतंत्रपणे लढला होता. दोन्ही राष्ट्रवादींनी शिराळ्यात, जत आणि मिरज तालुक्यात उघड आघाडी; तर तासगाव कवठेमहांकाळमध्ये आमनेसामने लढत केली. गतवेळी २७ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला ३२ ते ३४ जागा मिळतील, हा भाजप नेत्यांचा दावा मतदारांनी नाकारल्याचे स्पष्टपणे दिसले..Saitejasvi Deshmukh : कोकरूड गटात ‘जनसुराज्य’ची दमदार एन्ट्री; आमदार सत्यजित देशमुख यांच्या कन्येचे राजकारणात पहिले पाऊल.जवळपास आठ वर्षांनंतर होत असलेली ही निवडणूक सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेची केली होती. भाजपसमोर काँग्रेस, शरद पवार राष्ट्रवादीने आव्हान उभे केले होते. राष्ट्रवादीचे नेते आमदार जयंत पाटील, काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम आणि खासदार विशाल पाटील यांनी महाविकास आघाडीची मोट बांधली होती. शिवाय त्यांनी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी काही जागांवर अंतर्गत आघाडी केली होती. त्यामुळे सत्ता स्थापनेत अजित पवार राष्ट्रवादीची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे..आमदारांनी गड राखलेआमदार जयंत पाटील, आमदार विश्वजित कदम, आमदार सुहास बाबर, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार रोहित पाटील यांनी आपले गड या निवडणुकीत राखण्याची किमया केली. आमदार जयंत पाटील यांनी वाळवा तालुक्यात सर्वाधिक सात जागा जिंकल्या; तर आमदार विश्वजित कदम यांनी पलूस, कडेगाव या दोन्ही तालुक्यांत भाजपला धोबीपछाड देत सर्व आठही जागा जिंकल्या. खानापूर-आटपाडीचे आमदार सुहास बाबर यांनी या दोन्ही तालुक्यांत आठपैकी सहा जागांवर विजय मिळविला. तासगाव-कवठेमहांकाळचे आमदार रोहित पाटील यांनी दहा पैकी सात जागांवर विजय मिळवत आपली ताकद दाखवून दिली; तर जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी नऊपैकी आठ जागा जिंकून विरोधकांच्या एकीला चितपट केले..पाच तालुक्यांत भाजपचा भोपळाजिल्ह्यातील शिराळा, पलूस, कडेगाव, खानापूर, तासगाव या तालुक्यांत भाजपला भोपळा मिळाला आहे; तर कवठेमहांकाळ तालुक्यात भाजपने उमेदवारच दिले नव्हते. भाजपला मिरज, जत, आटपाडी आणि वाळवा तालुक्यांत जागा मिळाल्या आहेत. जत तालुक्यात भाजपचा स्ट्राईक रेट ९० टक्के आहे..Wai Election Results : वाईत पाटलांचाच वरचष्मा; गोरेंचे प्रयोग फसले, पंचायत समितीची सत्ता राष्ट्रवादीकडे कायम, तालुक्यात भाजपचीही ताकद वाढली.काँग्रेसला चार तालुक्यांत जागाकाँग्रेसला पलूस, कडेगाव, तासगाव आणि मिरज तालुक्यांतच जागा मिळाल्या आहेत. यातही पलूस, कडेगावमध्ये आठपैकी आठ जागा जिंकल्याने काँग्रेसचा स्ट्राईक रेट शंभर टक्के आहे..चार तालुक्यांत शरद पवारांची राष्ट्रवादी पॉवरफुल्लतासगाव, वाळवा, कवठेमहांकाळमध्ये शरद पवारांची राष्ट्रवादी पॉवरफुल्ल ठरली आहे. वाळवा तालुक्यात ११ पैकी सात, तर तासगाव आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यात १० पैकी सात जागा जिंकल्या आहेत. एकूण ३२ जागा लढवल्या होत्या; त्यापैकी १८ जागा जिंकल्या आहेत..जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल(एकूण जागा ६१)राष्ट्रवादी- शरद पवार- १८भाजप १६काँग्रेस ११शिवसेना- शिंदे ७राष्ट्रवादी- अजित पवार ६शिवसेना- ठाकरे १रयत क्रांती (सदाभाऊ खोत) १जनसुराज्य शक्ती १.दिग्गज पराभूतहर्षदा महाडिक (येलूर, भाजप), रणजित पाटील (कामेरी, राष्ट्रवादी-शरद पवार), जयश्री पाटील (बोरगाव, काँग्रेस), धनश्री लाड (कुंडल, भाजप), दिनकर पाटील (भोसे, काँग्रेस), भाग्यश्री तेली (जाडरबोबलाद, भाजप), सतीश पवार (मणेराजुरी, राष्ट्रवादी-शरद पवार)प्रमुख विजयीसंध्या पाटील (वाटेगाव, राष्ट्रवादी-शरद पवार), संगीता पाटील (कासेगाव, राष्ट्रवादी-शरद पवार), अभिजित पाटील (चिकुर्डे, उबाठा), मोहिनी खोत (बागणी, रयत क्रांती), विराज नाईक (मांगले, राष्ट्रवादी-शरद पवार), राजेश्वरी नाईक (वाकुर्डे बुद्रुक, राष्ट्रवादी- अजित पवार), शितल बाबर (भाळवणी, शिवसेना- शिंदे), माधवी पडळकर (निंबवडे, भाजप), सावित्री रवी-पाटील (जाडरबोबलाद- राष्ट्रवादी- अजित पवार), साईतेजस्वी देशमुख (कोकरूड, जनसुराज्य पक्ष), वर्षा जाधव (दुधोंडी, काँग्रेस).पंचायत समितीचे चित्रजिल्ह्यातील एकूण दहा पंचायत समित्यांपैकी जत पंचायत समिती भाजपने काँग्रेसच्या ताब्यातून आपल्याकडे घेतली आहे. मिरज पंचायत समितीत भाजप व काँग्रेस आघाडीत सत्तेसाठी रस्सीखेच असेल. खानापूर आणि आटपाडीमध्ये शिंदे शिवसेना, शिराळ्यात दोन्ही राष्ट्रवादींची, तासगावमध्ये माजी खासदार संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीची (अजित पवार), पलूस व कडेगावमध्ये काँग्रेसची; तर वाळव्यात व कवठेमहांकाळमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाची सत्ता असेल, असे स्पष्ट संकेत आहेत..Satara ZP Results : सातारा झेडपीत भाजपचा स्वप्नभंग; स्वबळाच्या महत्त्वाकांक्षेला राष्ट्रवादी-शिवसेनेचा 'ब्रेक', सत्ता समीकरणे बदलली!.जिल्हा परिषद निवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल आम्हाला मान्य आहे. भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नसले तरीही जत आणि मिरज तालुक्यांतून चांगले यश मिळाले आहे. जिल्हा परिषदेत महायुतीचा अध्यक्ष होईल, असे यापूर्वी आम्ही सांगितले होते. त्याप्रमाणे महायुतीचे घटक पक्ष म्हणून शिवसेना एकनाथ शिंदे गट तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांना सोबत घेऊन जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकत्र असल्याने जिल्हा परिषदेतही महायुती म्हणून एकत्र काम करू. जेणेकरून जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी आणता येईल आणि विकास कामे करता येतील.- चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्रीझेडपी, पंचायत समिती निवडणुकीत जिल्ह्यातील जनतेने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या महाविकास आघाडीवर मोठ्या प्रमाणात विश्वास टाकल्याबद्दल मी तिन्ही पक्षांच्या वतीने मायबाप जनतेचे आभार मानतो. जिल्ह्यात हुकूमशाही सुरू होती, गुंडगिरीला खतपाणी घातले जात होते, वादग्रस्त वक्तव्य करून जिल्ह्याच्या संस्कृतीला डाग लावण्याचा प्रयत्न केला जात होता. तसेच शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक नियम लादले जात आहेत. या सर्वांना जनतेने मतदानातून उत्तर दिले आहे.- जयंत पाटील, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षकाँग्रेस, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष आणि अजितदादांची राष्ट्रवादी यांची निवडणूकपूर्व आघाडी ज्या ठिकाणी होती, त्यातील ३ जागांवर अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचे सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामुळे ते अधिकृतपणे आघाडीसोबतच असतील. जनतेने भाजपला नाकारले आहे. सत्ता, पैसा, सर्व यंत्रणांचा वापर करूनदेखील त्यांना २५ टक्के यशासाठी झगडावे लागले. भाजप जिथे जिंकले तेथे ठेकेदारच लढले होते. महाविकास म्हणून आम्ही लढलेलो आहोत. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या सहापैकी तीन सदस्यांना मतदानपूर्व आघाडी म्हणून मिरज, जत, शिराळा येथून अधिकृत आघाडीतून जिंकले आहेत. आता आमच्याकडे बहुमताचा स्पष्ट आकडा आहे. आम्ही सर्व एकत्र बसून सत्ता स्थापनेचा अंतिम निर्णय करू.- विशाल पाटील, खासदारजिल्हा परिषदेत सत्ता हा केवळ संख्याबळाचा प्रश्न नाही, तर जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा विषय आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील यांच्याशी व समविचारी पक्षांशी चर्चा करून जिल्ह्यात स्थिर, सक्षम आणि जनतेला दिलासा देणारी सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करू. पलूस, कडेगाव विधानसभा मतदारसंघांसह संपूर्ण जिल्ह्यातील जनतेने काँग्रेसवर विश्वास टाकलेला आहे. त्याबद्दल ऋणी आहे.- विश्वजित कदम, आमदार, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 